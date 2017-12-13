综述：美国生产者物价创六年来最大年增幅 打消联储的低通胀顾虑

路透华盛顿12月12日 - 美国11月生产者物价快速增长，录得近六年来最大年度增幅，因汽油价格急升，及其它商品成本上涨。

资料图片：2016年11月，美国密歇根州Orion Township, 通用汽车雪佛兰Bolt电动车生产线。REUTERS/Joe White

美国劳工部周二发布的这份相当强劲的报告显示，批发价格压力普遍快速攀升，可能会缓解部分美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员对通胀持续低迷的忧虑。

“这是商品价格上涨引发的，需求为主导的价格攀升，是典型的早期预警信号，它预示着消费者商品也将出现越来越大的通胀压力，”MUFG首席经济学家Chris Rupkey称。

劳工部称，最终需求生产者物价(PPI)上月增长0.4%，连续三个月以同样的速度增长。PPI同比急升3.1%，是2012年1月以来的最大增幅，10月同比增幅为2.8%。

经济学家原本预计上月PPI环比增长0.3%，同比增长2.9%。

一项衡量基础生产者物价压力的指标，扣除食品、能源和贸易服务价格的核心PPI上月也增长0.4%，之前连续两个月环比增长0.2%。在截至11月的12个月内，核心PPI同比增长2.4%，为2014年8月开始此系列数据采集以来的最大增幅。

受数据影响，美元兑一篮子货币走高，美债价格下跌，美股上扬。

生产者物价普遍上涨，支持了今年上半年通胀数据疲弱可能只是暂时现象的观点，部分美联储官员担心，年初拉低通胀的因素持续的时间可能更长。

美联储官员周二开始为期两日的政策会议，预计将在周三进行今年第三次升息，因劳动力市场强劲和经济不断增强，料将盖过决策者稍早对通胀低迷的担忧。

**通胀上升**

美联储密切关注扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数，该指标在接近五年半的时间里都低于其2%的目标。

“美联储将乐见PPI同比增速加快，因这表明通胀在逐步回升，”Wells Fargo Securities经济学家Sarah House称。

根据路透调查，分析师预计周三出炉的通胀数据将显示，11月消费者物价(CPI)指数较前月上涨0.4%，10月增幅为0.1%，预计核心CPI连续第二个月增长0.2%。

上月，汽油价格急升15.8%，为2009年8月以来的最大升幅，10月下降4.6%。汽油在最终需求商品指数1.0%的增幅中占比达三分之二。

轻型卡车、药物制剂、牛肉、居民用电和航煤的价格也上涨。

11月，批发食品价格上涨0.3%，10月增长0.5%；上月服务业价格增长0.2%，10月增长0.5%。

11月，核心商品价格攀升0.3%，为连续第三个月保持同样增幅。乘用车价格上月加速上涨，增幅为0.5%，为2016年12月以来最大增幅，10月价格持平。

医疗保健服务成本上月持平，10月增长0.3%。上述成本被纳入美联储看重的核心PCE物价指数的计算中。(完)