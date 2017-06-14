综述：美国生产者物价上月持稳 表明通胀在年初攀升后有所放缓

路透华盛顿6月13日 - 美国5月生产者物价持平，因能源成本创逾一年来最大月跌幅，表明通胀在年初攀升后有所放缓。

不过，服务成本不断攀升，加之美元走强推高部分进口商品价格，使生产者物价受到支撑。

美国劳工部公布，5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月持平，4月为上升0.5%。

5月最终需求PPI较上年同期上升2.4%，与分析师预期基本一致。4月增幅为2.5%，为2012年2月以来最高。

一项衡量核心生产者物价压力的指标－扣除食品、能源和贸易服务的最终需求PPI较前月下降0.1%，为一年来首次下降。4月核心PPI增长0.7%。5月核心PPI按年增长2.1%，与4月增幅一致。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)今日开始为期两天的政策会议。市场预计联储会在周三升息，并提供缩减4.5万亿美元资产负债表计划的细节。

美联储设定了2%的通胀目标，其密切关注的一项通胀指标目前为1.5%。联储在3月会议上升息25个基点。

分析师认为，联储今年是否会进一步收紧货币政策，将取决于通胀前景。

**能源价格回落**

美国公债周二走低，美元指数回落。美股上扬，道指.DJI盘中触及纪录高位，因银行股受升息预期推动攀升。

上月能源价格回落3.0%，为2016年2月以来最大跌幅，4月上涨0.8%。5月汽油价格骤降11.2%，也为去年2月以来最大降幅。

受此影响，商品价格回落0.5%，逆转了4月增长0.5%的势头。

不过，上月服务价格上涨0.3%，受最终需求贸易服务物价指数急升1.1%驱动。

5月服务价格按年增长2.1%，为2014年12月以来最大增幅。

5月食品价格回落0.2%，因新鲜瓜果的价格录得2010年6月以来最大降幅。不过，牛肉和小牛肉价格录得2008年7月以来最大涨幅。4月食品价格急升0.9%。

上月医疗保健服务价格回落0.1%，4月为持平。这些指标都是美联储亲睐的核心个人消费支出(PCE)物价指数的构成部分。(完)