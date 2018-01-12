综述：美国PPI近一年半来首降 初请失业金人数连增四周至9月底来最高

路透华盛顿1月11日 - 美国12月生产者物价近一年半以来首次下滑，因服务成本下降，这可能导致2018年通胀将加速攀升的预期降温。

资料图片：2017年6月，美国密歇根州Orion，通用汽车组装线上的2017款雪佛兰Sonic汽车。REUTERS/Rebecca Cook

周四公布的另一项数据显示，上周美国初请失业金人数连续第四周增加，触及三个月高位。这可能并非就业市场疲弱的信号，因为美国部分地区遭遇极寒天气和雪暴侵袭，可能导致部分工人无法外出工作。

不过，生产者物价通胀疲弱，使市场更加担忧抑制通胀的因素可能持续更长时间，并导致美国联邦储备委员会(FED/美联储)在今年升息时更加谨慎。

“制造业没有产出什么通胀，这肯定会令担心通胀过低的美联储鸽派人士揪心，”三菱日联金融首席分析师Chris Rupkey表示，“今日的数据直击联储官员讨论的要害，即是否应放缓升息步幅，让经济再热跑一段时间。”

美联储预计今年加息三次，去年已经升息了三次。

美国劳工部周四报告，12月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%，为2016年8月以来首次下降，之前连续两个月增长0.4%。

12月PPI较上年同期上升2.6%，11月的年增幅为3.1%。接受路透调查的经济学家预计，上月PPI增长0.2%，同比增长3.0%。

一项衡量基础生产者物价压力的关键指标，扣除食品、能源和贸易服务成本的核心PPI上月小幅增长0.1%，11月增幅为0.4%。12月核心PPI同比增长2.3%，11月增幅为2.4%。

周三美国公布12月进口物价增幅大幅放缓，尽管这两份报告的关联度及同消费者物价指数的关联度都不高，但都凸显美联储要达到2%通胀目标的挑战性。

分析师希望就业市场不断收紧和近期美元疲弱会带动今年的物价压力。美联储看重的通胀指标--扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数自2012年5月来一直未能达到美联储目标。

数据公布后，美元指数下滑。美国公债价格走低，美股普遍上扬。

**就业市场强势依旧**

上月服务价格下降0.2%，之前连续九个月攀升。服务价格下滑受累于汽车燃料和润滑油零售利润骤降10.7%。

上月批发食品价格录得5月以来最大降幅，能源价格基本持平。医疗保健服务成本增长0.2%，11月持平。这些成本都是核心个人消费支出(PCE)物价指数的组成部分。

另外，劳工部报告，截至1月6日当周初请失业金人数增加1.1万，经季节性调整后为26.1万，为9月底以来最高水平。经济学家预计为降至24.5万。

2018年第一周，美国大部分地区遭遇极寒天气和雪暴侵袭，可能使部分人无法外出工作。纽约州未经调整的初请失业金人数增加2.717万，是全国总增幅的逾一半。

初请失业金人数自12月中以来出现增长，不过在年末假日期间，数据的波动性通常较大。

上周初请失业金人数连续第149周低于反应就业市场强劲与否的分水岭30万之下，持续时间为1970年以来最长，当时的劳动力市场规模不及现在。

美国就业市场接近充分就业，失业率处于17年低为4.1%。上周初请失业金人数四周移动均值增加9,000，至25.075万。市场认为该指标消除了周与周之间的波动，能更准确的反应就业市场状况。

初请失业金人数持续保持在低位，表明就业市场十分强劲。不过，随着就业市场实现充分就业，就业增长步伐预计将在今年放缓。美国非农就业岗位在11月急增25.2万后增速放缓，12月仅增加14.8万。(完)