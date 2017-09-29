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综述：美国第二季经济增长加速 但预计飓风拖累第三季成长
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2017年9月29日 / 凌晨12点38分 / 19 天前

综述：美国第二季经济增长加速 但预计飓风拖累第三季成长

2 分钟阅读

2017年8月28日，美国纽约，消费者在一家全食超市购物。REUTERS/Brendan McDermid

路透华盛顿9月28日 - 美国第二季经济增长略快于之前的预估，录得两年来最快增速，但受哈维和伊尔玛飓风影响，经济增长势头可能会在第三季放缓。

美国商务部周四公布，第二季度国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长3.1%，上月预估为增长3.0%，数据上修体现出库存投资增加。

“哈维和伊尔玛飓风造成的破坏以及导致的生产生活受扰...预计将给第三季经济带来拖累，”Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird称，“但即便如此，经济仍在增长轨道上。”

上季的经济增速创2015年第一季以来最高，第一季增速为1.2%。经济学家预计，侵袭德州和佛州的哈维和伊尔玛飓风，可能给第三季GDP最多带来0.6个百分点的拖累。

但灾后重建预计将提振第四季和明年初的GDP增长，企业库存投资增加的迹象，可能减弱风暴给经济带来的影响。

在周四发布的另一份报告中，商务部公布，8月批发(趸售)库存跳增1.0%，7月增幅为0.6%。零售商库存增长0.7%，7月为持平。商务部还表示，8月商品贸易逆差下滑1.4%，至629亿美元。

这令7-9月该季经济成长预估有可能被上调，目前该预估低于2.5%。

“迄今公布的数据显示，第二季至第三季实质库存可能出现大幅增加，可能为第三季经济成长带来超过一个百分点的提振。”摩根大通分析师Daniel Silver表示。

飓风哈维和伊尔玛继续冲击就业市场，预计会导致本月就业增长放缓。在今日公布的第三个数据中，劳工部公布截至9月23日该周初请失业金人数增加1.2万，经季节调整后为27.2万。

不过就业市场仍强劲，初请失业金人数连续第134周低于反映就业市场强劲与否的30万分水岭，为1970年以来最长持续时间，而当时的就业市场规模要小得多。

分析师原本预计第二季经济成长年率不会被修正，仍为3.0%。

数据公布后，美国较长期公债价格下滑，美元指数.DXY走软，美股表现不一。

**消费者支出强劲**

由于美国第二季GDP增长加速，今年上半年经济增幅达到2.1%。尽管如此，分析师认为，今年的经济成长将达不到特朗普总统设定的3.0%的宏大目标。

周三特朗普提议进行30年来最大规模的税改，包括将企业所得税率降至20%，并对过手企业设置25%的新税率，以提振经济。

但计划并没有详尽阐述，如何在不增加预算赤字的情况下，寻找资金为减税买单。减税在未来十年的成本可能高达约1.5万亿美元。这可能又会在美国国会引发一番唇枪舌战。

“该计划实施的成本还可能导致美国债务增加，就这样通过会有难度。有可能提议规模将被缩减，”Moody’s Analytics的高级分析师Ryan Sweet表示。

占美国经济逾三分之二的消费者支出第二季增幅未修正，仍为3.3%，因服务业支出增加，被耐用品支出被下修所抵消。

在强劲的消费者支出带动下，企业累积的库存比之前报告的略多一些，以满足强劲的需求。第二季，库存投资仅令GDP增幅扩大了略多于0.1个百分点。之前报告的数据是对GDP没有贡献。

企业设备投资增幅仍为8.8%，为近两年最快。

非住宅结构投资修正为增加7.0%，之前初值为增加6.2%。政府支出、出口和进口也有小幅修正。

房屋建设投资被下修，由下降6.5%修正为下降7.3%。(完)

编译 刘静/李军；审校 母红

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