综述：美国第三季经济成长率被下修 上周初请失业金人数增加

路透华盛顿12月21日 - 美国经济第三季增长年率为逾两年最快，受助于企业支出强劲，本周通过的税改立法明年可能给经济带来温和的提振。

资料图片：2015年11月，美国芝加哥，顾客在一家Target店内购物。REUTERS/Jim Young

周四公布的另一项数据显示，上周初请失业金人数跳增，不过，潜在势头仍与就业市场收紧的大趋势一致。

美国商务部报告，第三季国内生产总值(GDP)增长年率为3.2%，略低于上月公布的3.3%的初估值，为2015年首季以来的最快增速，且高于第二季3.1%的增长年率。

这也是美国经济自2014年以来首次实现连续两季的增长年率达到或超过3%。不过，第三季的增速可能有些夸大了经济的体质。

另一项衡量经济增长动能的替代性指标国内总收入(GDI)第三季增长2.0%，前值为增长2.5%。

GDP和GDI的平均值，也称作国内总产出第三季增长2.6%，前值为增长2.9%。经济学家认为，该指标能更准确地反应经济增长状况。

美国共和党控制的众议院周三最终通过了美国30年来最大规模的税改议案，这是总统特朗普的首个重大立法胜利。预计他不久会签署这项规模达1.5万亿(兆)美元的议案。

经济学家预计，包括将公司税税率从35%下调至21%的税改将会给经济带来温和的提振。目前经济已实现充分就业，在这样的背景下出台财政刺激举措，有导致经济增长过热的风险。

“长期来看，减税对经济的提振不大，但将导致政府赤字和债负大幅增加，”Moody’s Analytics的首席经济学家Mark Zandi说。

数据公布后，美国公债价格多数持稳至走高，美元兑欧元和日圆削减涨幅，美国股市上扬。

**企业支出强劲**

第三季经济增长还受到库存累积和政府投资反弹提振。企业设备投资增长10.8%，为三年来最快增速，前值为增长10.4%。

第三季消费者支出增长率被下修0.1个百分点，为2.2%，第二季增幅为3.3%。消费者支出在经济活动中的占比超过三分之二。

政府表示，第三季企业税后获利急增5.7%，前值为增长5.8%。第二季增幅仅为0.1%。未分配利润跳增13.9%，之前连续两个季度下滑，表明企业预期其税率会被大幅下调。

另外，劳工部公布，截至12月16日当周，初请失业金人数增加2万人，经季节性调整后为24.5万人。

上周初请失业金人数连续第146周低于反应劳动力市场强劲与否的分水岭30万，持续时间为1970年以来最长，当时的劳动力市场规模不及现在。

美国就业市场接近充分就业，失业率处于17年低位4.1%。劳动力市场供应吃紧，经济增长不断加速，促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)上周进行了今年第三次升息。美联储预计明年将升息三次。

上周初请失业金人数四周移动均值仅增加1,250人，至23.6万人。经济学家认为该数据去除了周与周之间的波动，能更好地反应就业市场状况。

上周处于美国12月非农就业报告的调查期内。11月和12月就业报告调查期之间的初请失业金人数四周移动均值减少4,000人，表明12月的就业增长仍会十分强劲。

美国11月新增22.8万个就业岗位。美国经济需要每月创造7.5-10万个就业岗位，才能跟上适龄劳动人口的增长步伐。(完)