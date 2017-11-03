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综述：美国第三季非农生产率增速为三年来最快 失业金申请人数下降
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2017年11月3日 / 凌晨12点11分 / 1 天前

综述：美国第三季非农生产率增速为三年来最快 失业金申请人数下降

2 分钟阅读

路透华盛顿11月2日 - 美国第三季非农生产率增速为三年来最快，但趋势依然不温不火，暗示近期经济成长加快的局面不大可能持久。

2016年11月4日，美国密歇根州，通用汽车旗下的生产线。REUTERS/Joe White

周四公布的其它数据显示，上周请领失业金人数降至近44年半低点，进一步证明劳动力市场在收紧，尽管9月飓风曾经带来干扰。

上一季生产率急升压低了劳动力成本的升幅，暗示通胀压力可能还要在一段时期内保持温和。不过，就业市场的强势还是为美国联邦储备委员会(美联储/FED)在12月加息提供了更充分的理由。美联储刚刚在周三宣布维持利率不变。

“虽然数据指向经济稳健成长，但同时也强化了这样一种观点：若薪资增长没有改善，经济成长不大可能在较长时期内保持强劲，”Naroff Economic Advisors的首席经济学家Joel Naroff说。“生产率的增长仍然太慢。”

劳工部公布，第三季非农生产率环比年率初值为增长3.0%，高于分析师预期的2.4%，且创下2014年第三季以来的最快增速，也高于第二季修正后的上升1.5%。

第三季非农生产率较上年同期增长1.5%。制造业生产率下滑5.0%，为2009年第一季以来最大降速。

整体而言，2007年至2016年劳动生产率平均每年增长1.2%，低于1947年至2016年的长期平均水平2.1%。加之人口增长放缓，这都表明经济潜在增长率已经下降。

同样地，分析师指出经济可能很难取得3%的年增幅，而这是总统特朗普承诺的目标。特朗普政府正在争取大幅减税和放松监管以实现该目标。

受共和党的税改提案影响，美元指数下跌，美国公债价格上涨，美国股市几近持平。

**生产率上升不可持续**

经济复苏已有八年，但年度GDP增速从未超过3%，分析师预计生产率加速趋势不可持续。

“考虑到经济扩张已经持续很长时间，我们对于未来几年生产率大幅提升不抱太大希望，”摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver表示。

第三季单位劳工成本仅上升0.5%，第二季为上升0.3%。

单位劳工成本较上年同期下降0.1%，连续第二个季度下降。尽管第三季时薪增加3.5%，单位劳工成本增长依然疲软。

“这对公司获利有益。尽管就业市场趋紧，但劳动力成本仍受限，继续提振公司获利，”Oxford Economics驻纽约的首席美国分析师Gregory Daco称。

美国劳工部周四公布的另一份报告称，经季节调整后，10月28日止当周美国初请失业金人数减少5,000人至22.9万人，接近10月中旬触及的44年半低点22.3万人。

这是初请失业金人数连续第139周低于30万的就业市场强弱分水岭，为1970年以来最长，当时就业市场规模更小。

就业市场接近完全就业，失业率处在逾16年半低点4.2%。

初请失业金人数四周均值下降7,250至23.25万，为1973年4月以来最低。

初请失业金人数较低，预示10月非农就业岗位增长，9月时就业岗位曾因飓风哈维和伊尔玛导致部分工人暂时失业而下降。

据路透调查，分析师预计周五的数据将显示，10月非农就业岗位增加31万个。

该报告显示，续请失业金人数减少1.5万至188万人，为1973年12月以来最低，凸显就业市场闲置情况减轻。

美国生产率和劳工成本图表：tmsnrt.rs/2j8UEVZ

美国初请失业金图表：tmsnrt.rs/2z9JPtB(完)

编译 郑茵/许娜/王灿/王丽鑫；审校 戴素萍/李婷仪/徐文焰

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