综述：进口急增抑制美国第四季成长 消费者支出强劲导致库存减少

路透华盛顿2月28日 - 美国第四季经济环比增长年率初估值被小幅下修，因消费者支出以三年来最强劲速度增长，导致库存减少，在企业无法生产足够的商品和服务的情况下，进口急增。

资料图片：2014年11月，美国纽约，窗玻璃映出经过时报广场的多名购物者。REUTERS/Carlo Allegri

美国商务部周三报告，美国第四季国内生产总值(GDP)环比增长年率修正值为2.5%，初估值为2.6%，较第三季3.2%的增速放缓。

第四季GDP增长初估值被下修，主要是因库存增幅被下修。依赖进口来满足内需可能导致贸易逆差进一步扩大，削弱1.5万亿美元减税计划和政府支出增加预计将给经济带来的提振。

第四季内需增长确认为4.6%，为逾三年来最大增幅。

“在经济处于或超过充分就业的情况下，如果产出无法跟上内需增长的步伐，必须动用库存，和/或从海外进口，”RDQ Economics的首席经济学家John Ryding说。

美国贸易逆差可能在首季扩阔。周二公布的数据显示，1月商品贸易逆差大幅扩阔，因出口下降，直指今年前三个月经济增长放缓。

周三出炉的其它报告也支持首季GDP增长放缓的观点。数据显示，2月美国中西部制造业活动降至六个月低位，1月成屋待完成销售急跌4.7%，至2014年10月以来最低。

1月零售销售、房屋销售、耐久财订单和工业生产均下滑。

受季节性因素影响，首季成长通常都较为疲弱，但随着财政刺激举措的实施，产出增长可能在今年剩余时间加速。首季GDP增长预估低至1.8%。

2017年美国经济增长2.3%，快于2016年的1.5%。

经济学家认为，美国经济将在今年达到特朗普政府设定的3%目标，可能给美国联邦储备委员会(FED/美联储)施压，促使其加快目前预期的升息步伐。

美联储新任总裁鲍威尔周二在国会作证时对经济的评估十分乐观，他表示，”自去年12月以来，我个人对经济前景的看法改善。”鲍威尔还承认，“财政政策对经济的刺激正在增强。”这番讲话促使交易商将对美国今年升息次数的预期上调至四次。

美联储之前预计今年升息三次。金融市场预计将在3月进行年内首次升息。

“经济增强，且未来可能在财政刺激举措的推动下进一步加速的迹象，可能使美联储继续坚持收紧政策的路径，”Plante Moran Financial Advisors的首席投资长Jim Baird说。

数据公布后，美元指数攀升至五周高位，投资者继续消化鲍威尔的证词。

美国较长期公债价格上扬，美股涨跌互现。

**消费者支出强劲增长**

第四季消费者支出增幅确认为3.8%，为2014年第四季以来最快增速，第三季增长2.2%。

消费者支出增长加速将推升通胀，美联储看重的通胀指标，扣除食品和能源的核心个人消费支出(PCE)物价指数增幅确认为1.9%，为逾一年来最大增幅，第三季增长1.3%。

进口增长被上修至14.0%，初估值为13.9%。第四季进口增速为2010年第三季以来最快，抵消了美元疲弱带动的出口增长。

这导致贸易给第四季GDP增长带来1.13个百分点的拖累，为一年来最大拖累，第三季贸易给GDP增长贡献了0.36个百分点。

消费者支出增长强劲，还抑制了库存的增加，库存增幅被下修至80亿美元，初估值为92亿美元。库存给第四季GDP增长带来了0.70个百分点的拖累，第三季贡献了0.79个百分点。

企业设备支出增幅被上修至11.8%，为2014年第三季以来最大增幅，上月公布的初估值为增长11.4%。

不过，增长动能看似正在放缓，周二出炉的一份数据显示，1月核心资本财订单连降第二个月。

住宅建设投资增长13.0%，初估值为增长11.6%，之前连续两季萎缩。政府支出增长2.9%，为2015年第二季以来最大增幅，初估值为增长3.0%。(完)