综述：美国房屋开工连降第二个月 但料联储仍会在本周宣布缩表

路透华盛顿9月19日 - 美国8月房屋开工连续第二个月下滑，因独栋屋建筑活动反弹，被波动性较大的多户房屋建筑活动持续疲软所抵消。

美国商务部周二公布的报告还显示，8月建筑许可攀升至七个月高位。不过，在楼市占比最大的独栋屋建筑许可回落。

这份喜忧参半的报告表明，楼市可能仍会给第三季经济成长构成拖累。今年很多时间，房屋建设均呈现不温不火的状态，因土地和技术工人短缺，且建筑材料成本不断攀升。

商务部称，8月房屋开工下滑0.8%，经季节性调整后年率为118万户。

建筑许可上月急增5.7%，年率为130万户，为1月以来最高。

数据表明，8月底横扫德州、给休斯敦地区带来前所未见的洪灾的飓风哈维给建筑许可造成的影响有限。美国商务部表示，受风暴影响地区的调查反馈率“并未明显下降”。

不过，房屋建筑活动9月份可能进一步降温，受飓风哈维和伊尔玛的影响。根据人口普查局的数据，在去年全国发放的建筑许可中，德州和佛罗里达州受风暴肆虐地区的占比为13%。

尽管被飓风毁坏社区的重建可能提振房屋建筑活动，但劳动力短缺可能限制建设活动增长的步伐。周一公布的一项调查结果显示，9月建筑商信心下降，因担忧飓风可能使劳动力短缺的情况恶化，且会进一步推升建材成本。

分析师之前预计，8月房屋开工年率增至118万户。第二季房屋建设投资萎缩幅度为近七年来最大。从而导致楼市给第二季国内生产总值(GDP)年增幅造成了0.26个百分点的拖累。

8月房屋开工较上年同期增长1.4%。尽管近期表现疲弱，但楼市继续因劳动力市场接近充分就业，抵押贷款利率仍接近历史低位而受到支撑。

上月，独栋屋房屋开工同比增长1.6%，年率为85.1万户。不过，独栋屋建筑许可下滑1.5%，年率为80万户。由于建筑许可年率不及房屋开工，独栋屋建筑活动可能在未来数月回落。独栋屋房屋开工自2月触及近九年半高位后开始放缓。

**数据参差不齐**

上月，南部和西部地区独栋屋房屋开工增长，但中西部和东北部地区下降。波动性较大的多户房屋新屋开工骤降6.5%，年率为32.9万户。多户房屋建筑许可上月猛增19.6%，年率为50万户。

尽管数据参差不齐，但不可能改变对美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三宣布缩表计划的预期。市场预计美联储将宣布开始缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合。美联储周二开始举行为期两天的政策会议。

数据公布后，美元兑一篮子主要货币走软，公债价格上扬。美国股市小涨。

另外，美国劳工部公布，8月进口物价上涨0.6%，为1月以来最大涨幅，7月为下降0.1%。

8月进口物价同比攀升2.1%，7月涨幅为1.2%。

上月，石油进口价格急升4.8%，7月为下滑0.4%。8月扣除石油的进口物价上涨0.3%，7月为回落0.1%。扣除石油的进口物价上月同比增长1.0%。

扣除石油的进口物价攀升，是因美元涨势消退。自年初以来，美元兑一篮子美国主要贸易伙伴的货币累计回落了8.3%。

数据还显示，出口物价上月上涨了0.6%，7月涨幅为0.5%。按年攀升2.3%，7月为上涨0.9%。

周二公布的第三份数据是，商务部报告，第二季经常帐赤字从首季的1,135亿美元增至1,231亿美元，为2008年第四季以来最高水平。(完)