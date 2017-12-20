综述：美国独栋屋开工和建筑许可触及10年高位 供应短缺局面有望缓解

路透华盛顿12月19日 - 美国11月独栋房屋开工和建筑许可急升至逾10年高位，楼市供应短缺的局面有望缓解。

2017年4月17日，美国加州圣迭戈，KB Homes正在建造的独栋房屋。REUTERS/Mike Blake

土地和技术工人供应短缺，木材价格加速上涨使建筑商无法提供足够的供应，而劳动力市场接近充分就业导致楼市需求强劲增长。

美国商务部周二报告，11月独栋房屋开工跳增5.3%，年率为93万户，创2007年9月以来最高水平。独栋屋在美国楼市中的占比最大。

显示楼市强劲增长的另一个迹象是，11月独栋屋建筑许可增长1.4%，年率为86.2万户，为2007年8月以来最高水平。独栋房屋开工跳增，表明楼市可能为第四季国内生产总值(GDP)增长作出贡献。

住宅建设投资过去两个季度连续下滑，拖累经济成长。周一公布的一项调查显示，12月建筑商信心急升至近18年半高位，他们对未来六个月的买家看房流量和销售量持乐观看法。

数据公布后，美国公债价格保持在日低，美元指数削减跌幅。美国股市开盘涨跌互现。

上月，人口稠密的南部地区的独栋房屋建筑许可急升8.4%，至2007年7月以来最高，因近期飓风造成的影响继续消退，各个社区重建被洪水损毁的房屋。

西部地区的独栋房屋开工猛增11.4%，至2007年7月以来最高。东北部地区的房屋开工与之前一个月持平，中西部地区骤降11.1%。

总体房屋开工上月增长3.3%，经季节性调整后年率为129.7万户。尽管这是2016年10月以来最高水平，但10月的房屋开工年率被下修至125.6万户，前值为129万户。

接受路透调查的经济学家预计，11月房屋开工年率降至125万户。波动性较大的多户房屋开工上月下降1.6%，年率为36.7万户。

上月总体建筑许可回落1.4%，受累于多户房屋建筑许可下降6.4%。