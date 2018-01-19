综述：严寒冰冻美国房屋建设活动 初请失业金人数降至45年低位

路透华盛顿1月18日 - 美国12月住宅建设降幅超预期，录得一年多来最大降幅，很可能因为上月末气温低于正常水平，阻碍了独栋屋建设。

在劳动力市场收紧的背景下，房屋开工大幅下降可能只是暂时的。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数降至45年低位。

“冬季严寒天气阻碍了房屋开工，但未来几个月应该会快速回升，因近期的寒流过后天气转暖，”MUFG首席经济学家Chris Rupkey称。

商务部称，上月房屋开工下降8.2%，至经季节调整后年率为119.2万户。11月的数据从之前报告的129.7万户上修至129.9万户。

12月房屋开工的百分比降幅为2016年11月以来最大。路透调查的经济学家预计，上月房屋开工降至127.5万户。2017年房屋开工增长2.4%，至120.2万户，为2007年以来最高水平。

12月建筑许可小幅下降0.1%，至130.2万户，超过房屋开工年率，暗示未来几个月房屋开工将出现反弹。2017年建筑许可增加4.7%，至126.3万户，也为2007年以来的最高水平。

数据发布后，美股PHLX楼市指数走高，表现强于大盘，标普500指数和道指今日走低。Lennar Corp(LEN.N)涨0.4%，PulteGroup(PHM.N)升1%，但全国最大房屋建筑商D.R. Horton (DHI.N)下跌1.2%。

美元兑一篮子货币基本持平，美债价格走低。

尽管12月的房屋开工下降，但经济学家仍认为，继之前两季造成拖累后，房屋建设投资在第四季给国内生产总值(GDP)带来贡献。

上月，在楼市占比最大的独栋屋房屋开工急挫11.8%，年率为83.6万户，因南部、东北部和中西部地区的房屋开工下降。西部地区房屋开工保持不变。

12月，独栋屋建筑许可增长1.8%，至2007年8月以来最高水平，暗示住宅市场中独栋屋开工可能提速。波动较大的多户住宅房屋开工增长1.4%，年率为35.6户。

独栋屋完工急升4.3%，至五个月高位。在建独栋屋处于2008年6月以来最高水平，应该帮助缓解市场供应严重短缺的状况。供应短缺推高了房价。

2017年建成79.4万户独栋屋，为九年来最高水平。

“房屋完工量增加，表明供应短缺问题将得到一些缓解，”FirstAmerican首席经济学家Mark Fleming称。

**初请失业金人数大幅下降**

在周四发布的另外一份报告中，劳工部称，截至1月13日当周，初请失业金人数下降4.1万，经季节调整后为22万人，为1973年2月以来的最低水平。

经济学家原本预计，上周初请失业金人数降至25万人。过去四周初请失业金人数增加，分析师将此归咎于假日季和寒冷天气使对数据的季节性波动进行调整很困难。

劳工部称，七个州和一个美国属地的初请失业金人数是估计值，周一因马丁路德金纪念日政府部门关门。

上周初请失业金人数连续第150周低于30万门槛，这是自1970年以来的最长时间跨度，当时的劳动力市场规模要小得多。低于30万人表明劳动力市场强劲。

劳动力市场接近充分就业，失业率位于4.1%的17年低位。

上周，一周初请失业金人数四周移动均值下降6,250人，至24.45万人。这一数据被认为能更好地反映劳动力市场状况，因去除了周与周之间的波动。上周的数据被涵盖在1月非农就业数据调查期内。

12月和1月调查周期之间的四周初请失业金人数移动均值增加8,500人，表明就业增长略有放缓。12月非农就业岗位增长14.8万个，11月急增25.2万个。

随着劳动力市场接近充分就业，就业增长逐步放缓。越来越多的公司报告难以找到合格的工人，全国有约590万个岗位空缺。

“雇主面临越来越大的雇佣需求与合格人才供应之间错配的问题，”Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird称。(完)