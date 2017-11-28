综述：美国10月新屋销售触及10年高位 因全国各地需求强劲

路透华盛顿11月27日 - 美国10月新屋销售意外增长，触及10年高位，因全国各地需求强劲，提振楼市。

资料图片：2014年10月，美国弗吉尼亚州维也纳，一座待售新屋旁的地产公司广告。REUTERS/Larry Downing

商务部周一报告，10月新屋销售较前月升6.2%，经季节性调整后年率为68.5万户，为2007年10月以来最高水平。9月年率经修正后为64.5万户，前值为66.7万户。

接受路透调查的经济学家预计，10月新屋销售下降6.0%，年率为62.5万户。10月新屋销售按年急升18.7%，已连续三个月攀升。新屋在全美楼市销售中的占比为11%。

上月房屋开工和成屋销售也大幅增长，表明楼市在今年多数时间徘徊不前后，可能重新积聚动能。由于可上市销售的房屋、技术工人以及适合建房的土地供应短缺，使楼市活动受到抑制。

飓风哈维和伊尔玛也一度影响楼市活动。自第二季以来，楼市一直拖累经济增长。市场担心，美国国会共和党的税改计划可能打压楼市。

众议院共和党提议，将抵押贷款利息的抵税上限限制在50万美元，且仅适用于主住房。参议院希望保持目前100万美元的上限，但取消房屋净值贷款利息的抵税优惠。

PHLX地产股指数小跌。美国股市涨跌互现，美元兑一篮子货币走低。美国公债价格回落。

上月，东北部地区独栋屋新屋销售飙升30.2%，至2007年10月以来最高。南部增长1.3%，也触及10年高位。西部和中西部地区的新屋销售也强劲增长。

上月出售的新屋中，超过三分之二正在建设或尚未开工。

尽管10月销售增长，市场上的新屋库存也增加1.4%，至28.2万户，为2009年5月以来最高。

以10月的销量计算，消化市场上的房屋库存需要4.9个月，为2016年7月以来最短周期，低于9月的5.2个月。六个月被认为是良性的楼市供需平衡水平。(完)