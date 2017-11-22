综述：美国10月成屋销售提速 但供应不足仍然抑制楼市增长

路透华盛顿11月21日 - 美国10月成屋销售增幅超过预期，因飓风造成的影响消退，但房屋长期供应不足推高房价，使部分首次购房者无力负担，仍然是楼市面临的一大障碍。

资料图片：2014年10月，美国弗吉尼亚州Vienna，一栋待售房屋的广告。REUTERS/Larry Downing

全美不动产协会(NAR)周二公布，美国10月成屋销售增长2.0%，季节性调整后年率为548万户。9月成屋销售年率被小幅下修至537万户，前值为539万户。

接受路透访查的分析师预估10月成屋销售上升0.7%，年率为542万户。NAR称，休斯敦和杰克逊维尔等受哈维及伊尔玛飓风影响最严重地区的房屋销售反弹。但上月佛罗里达州南部的成屋销售仍疲弱。

全美不动产协会称，预计遭受风暴影响地区的房屋销售活动年底前将完全恢复。但该协会警告称，针对普通民众抵押贷款利息抵扣的美国税改提议可能会打击楼市。

占成屋销售市场近一半比例的南部地区上月销售增长1.9%，东北部、中西部和西部地区的销售也增长。

PHLX地产股指数上涨，同整体市场走势一致。美元兑一篮子主要货币下滑，而美国公债价格走强。

美国房屋销售中成屋销售约占九成。10月成屋销售按年减少0.9%，年率仍远低于3月所创的10年高位570万户。房屋供应严重短缺限制了销情，给房价造成了上升压力，令部分首次购房者却步。

10月市场上的二手房数量减少3.2%，至180万户，为历来10月最低，同比降幅达到10.4%。

房屋库存已经连续29个月同比减少，按照10月的销量计算，消化现有库存需要3.9个月，为七个月最低，9月为4.2个月。

因此，10月房屋中价按年上升了5.5%，至24.7万，为连续第68个月按年上涨。形成对比的是，自2007/09年经济衰退结束后，薪资年增幅一直未能突破2.9%。

建筑商未能弥补库存缺口，指因土地和劳动力短缺，以及原材料成本高企。上周发布的一份报告显示，10月房屋开工急升13.7%，年率达到129万户。上月新房完工增加12.6%，年率达123.2万户，为2008年2月来最高。

地产商估计，房屋开工和完工年率需要达到150-160万户，才能填补库存缺口。建房投资已经连续两个季度萎缩。

10月成屋上市后平均34天就可售出，上年同期为41天，这凸显了楼市需求强劲。

在10月达成的购房交易中，首次购房者占32%，远低于分析师和地产商认为显示楼市强劲的40%，但比9月份的29%要高。(完)