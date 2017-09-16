综述：美国8月零售销售和工业生产下降 飓风哈维影响销售和生产活动

路透华盛顿9月15日 - 美国8月零售销售意外下降，工业生产录得2009年以来最大跌幅，因飓风哈维一度造成商店关门，生产活动停滞，数据表明这场风暴将拖累第三季经济成长造成。

飓风哈维在8月的最后一周侵袭德克萨斯州，给就业市场也造成了一定的影响。不过，经济学家预计，第四季情况将会好转。

“今天上午公布的8月零售销售和工业生产数据中，飓风哈维的影响无处不在，”Bank of the West的首席经济学家Scott Anderson表示。

美国商务部称，8月零售销售下降0.2%，为六个月最大降幅。7月和6月数据也被下修。

经济学家之前预计，零售销售增长0.1%。

上月汽车销售骤降1.6%，为1月以来最大降幅，7月为持平。飓风哈维给休斯敦地区带来了前所未遇的洪水，可能损及汽车销售。

不过，由于民众更换因洪水损坏的车辆，预计汽车销售可能会受到提振。8月总体零售销售同比增长3.2%，反映出内需的潜在力道。

商务部表示，尽管无法精确计算飓风哈维给零售销售造成的影响，但部分企业表示，飓风对其销售数据造成的影响喜忧参半，而另一些企业则表示，根本未受到飓风的影响。

扣除汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售上月回落0.2%，7月确认为增长0.6%。这项指标与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分的关联性最为紧密。上月核心零售销售下降表明，第三季消费者支出可能放缓。

另外，美国联邦储备委员会(FED/美联储) 周五公布，8月工业生产下降0.9%，为2009年5月以来最大降幅，之前连续六个月攀升。

美联储称，8月的降幅中，约0.75个百分点来自飓风造成的影响。飓风“一度限制了油气行业的钻井、油田服务和精炼活动。”

数据公布后，美国股市上午基本持平，美国公债价格走低，美元兑一篮子主要货币走软。

**消费者支出依然强劲**

零售销售和工业生产数据疲弱，可能不会改变对美联储将在9月会议上宣布缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的预期。

美联储预计要等到12月才会再次升息。今年联储已升息两次。

第二季美国消费者支出增长年率为3.3%，扶助第二季GDP增长3.0%。消费者支出在经济活动中的占比超过三分之二。

尽管劳动力市场接近充分就业，但薪资增长仍然缓慢，但这并未改变消费者支出基本面稳健的事实。美国股市接近纪录高位，房价保持上涨势头，导致家庭财富不断增加。

上月，建材商店的销售下降0.5%，7月为急增0.9%。飓风哈维和伊尔玛过后的清理工作可能会提振9月的建材销售。

加油站的销售上月增长2.5%，因汽油价格上涨。电子和电器店的销售上月下降0.7%，服装店销售回落1.0%，7月为增长0.5%。

8月百货店销售状况不佳，因客流量减少，以及来自亚马逊等网络零售商的竞争越发激烈。

网络零售商的销售上月下降1.1%,为2014年4月以来最大降幅。餐厅和酒吧的销售增长0.3%，体育用品和兴趣用品店的销售小幅增长0.1%。(完)