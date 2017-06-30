综述：美国首季GDP增长年率被上修 就业市场继续保持强劲

路透华盛顿6月29日 - 美国首季经济增长放缓的程度不像起初估计的那么严重，因消费者支出意外被上修，且出口增幅也大于先前估值。这超过了经济学家的预期，并在一定程度上擦亮了今年的经济增长前景。

美国商务部周四报告，首季国内生产总值(GDP)环比增长年率终值为1.4%，上月报告的修正值为1.2%。

这仍是去年第二季以来的最差季度表现。接受路透调查的经济学家预计，首季GDP环比增长年率确认为1.2%。

一年当中，首季的经济表现通常最为疲弱，因多年来一直存在的数据计算问题。政府曾表示，正在努力解决这些问题。

数据公布后，美元兑一篮子货币一度上扬，后重拾稍早的跌势。美国公债价格走低，美股开盘涨跌互现。

首季GDP终值高于预期，受助于消费者支出被上修。商务部报告称，首季消费者支出增长1.1%，为2013年第二季以来最小增幅，但较上月公布的初值增长0.6%高出了近一倍。消费者支出在美国经济活动中的占比超过三分之二。

“首季GDP数据中，最大的意外是消费者支出上修的幅度大于预期，”摩根士丹利的分析师Ted Wieseman说。

尽管GDP数据被上修，但特朗普政府提出的快速提振经济成长，实现3%年增幅的目标，仍是一个巨大的挑战。

自1990年代以来，美国经济从未出现过平均增长年率持续保持在3%的情况。自2000年以来，美国经济的平均年增长率为2%，去年仅为1.6%，为五年来最低增速。

美国总统特朗普上任已五个月，但其提出的减税、放松监管和增加基建支出等经济计划的落实还没有任何起色。

白宫尚未公布减税计划的细节，特朗普的经济顾问们仍在努力说服在财政问题上持保守态度的共和党议员。议员们希望任何税改举措都不会最终导致预算赤字增加。

近期公布的零售销售、制造业产出和通胀数据令人失望，楼市数据也是喜忧参半，美国经济增长在第二季再度提速的最初迹象愈发黯淡。

亚特兰大联储最新预计，美国经济第二季增长年率为2.9%。

**就业市场强势依旧**

周四公布的另一项数据显示，就业市场依然强劲。

美国劳工部报告，上周初请失业金人数小幅增加，但潜在趋势仍然与就业市场供应紧蹙的整体状况相一致。5月失业率降至16年低位。

首季美国出口也有所增强。出口增幅被上修至7.0%，上月公布的初值为增长5.8%。第四季出口下降4.5%。

首季企业设备支出修正至增长7.8%，初值为增长7.2%。

首季企业库存增加26亿美元，初值为增加43亿美元。去年第四季库存投资增长496亿美元。

库存投资给首季GDP增长造成了1.11个百分点的拖累，初值为1.07个百分点。

政府还报告，经库存价值和资本消耗调整后，首季企业税后获利按年率计算为下降2.7%，去年第四季为增长2.3%。(完)