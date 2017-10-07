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综述：美国9月非农就业岗位受飓风影响七年来首降 但薪资增长加快
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2017年10月7日 / 凌晨3点32分 / 11 天前

综述：美国9月非农就业岗位受飓风影响七年来首降 但薪资增长加快

2 分钟阅读

资料图片：2016年9月，美国肯塔基州路易斯维尔，福特卡车组装线上的工人们。REUTERS/Bryan Woolston

路透华盛顿10月6日 - 美国9月非农就业岗位减少，为七年来首见，因飓风哈维和伊尔玛让流离失所的工人暂时失业，并推迟了招聘活动，这是飓风损及第三季经济活动的最新迹象。

劳工部周五称，上月非农就业岗位减少3.3万个，休闲娱乐/酒店餐饮业的岗位降幅创纪录。

这是自2010年9月以来非农就业岗位首次减少。劳工部称，分析表明，8月底和9月初德克萨斯州和佛罗里达州遭受哈维和伊尔玛飓风严重打击，其产生的净效应就是“令9月非农就业总岗位预估减少”。

“虽然上月非农就业岗位减少，但投资者仍能从劳动力市场其它大量指标中寻到安慰，这些数据表明，劳动力市场继续显示活力和收紧迹象，”Bank of the West首席美国经济学家Scott Anderson称。

分析师原本预计上月增加9万个非农就业岗位。就业岗位数量是根据对雇主的调查进行的统计，报告认为包括每月12日在内的整个支付期内，有任何时间没有得到薪资，即为失业。

许多流离失所的工人可能将重返工作岗位，另外，预计重建和清理工作将在未来几个月内提振就业岗位增长。上月，休闲娱乐/酒店餐饮业减少了11.1万个岗位，为1939年有纪录以来的最大降幅，8月时这些行业就业岗位持平。

上月零售和制造业就业岗位也减少。剔除飓风带来的影响，就业市场仍强劲。政府将8月非农就业岗位增幅由之前公布的15.6万上修至16.9万。

飓风哈维和伊尔玛并未给失业率造成冲击，9月失业率下降0.2个百分点至4.2%，为2001年2月来最低。

失业率下降反映家庭就业增加90.6万，抵消了就业人口增加57.5万的影响。

数据公布后，美元兑一篮子货币上涨，美国公债价格下滑，美股小跌。

**飓风干扰提振薪资**

家庭调查显示，9月有150万民众因坏天气待在家中，为1996年1月来最多，凸显飓风造成的干扰。约290万人做了兼职工作，为2014年2月来最多。

9月平均工时持平在34.4个小时。受飓风因素影响的临时就业主要集中在零售和休旅等低薪工种，9月平均时薪增加0.12美元或0.5%，8月增幅为0.2%。

平均时薪按年增幅达到2.9%，为去年12月来最大，8月为2.7%。

这份有好有坏的就业报告应该不会改变美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在12月加息的观点。上月美联储主席叶伦已经警告，飓风可能“严重”压制9月就业增长，但预计影响会“相对很快消散”。

“美联储一直密切关注薪资增长，所以会乐见高于均值的增幅，即便数据受到一些风暴因素影响。”BNY Mellon高级全球市场策略师Marvin Loh表示，“我们认为报告巩固了美联储12月加息的理据。”

美联储上月表示，预计“就业市场状况将进一步有所增强”。美联储在9月维持利率不变，但暗示将在年底前再加息一次。今年美联储已经加息两次。

分析师表示，薪资年增长率至少要达到3.0%，才能提振通胀达到美联储2%的目标。

就业报告发布前，美国公布的8月消费者支出、工业生产、房屋建筑和销售数据都显示飓风将打压第三季经济成长。

分析师预计，接踵而至的风暴可能令第三季国内生产总值(GDP)增幅至少减少0.6个百分点。

对7-9月该季的美国经济成长年率预估低至1.8%，第二季则为成长3.1%。

民间就业岗位减少4万，为2010年2月来最大降幅。制造业就业岗位下滑1,000，受汽车组装、化工厂和纺织厂就业岗位减少影响。

零售就业岗位下滑2,900个，因食品店岗位骤降6,900个。百货店就业岗位也减少。9月建筑业岗位增加8,000，因建房工地岗位减少3,900，被其他建筑岗位增加所抵消。（完）

编译/审校 刘静/李军

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