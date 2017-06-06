综述：美国5月服务业扩张放缓 4月工厂订单五个月来首次下降

资料图片：2012年1月，芝加哥，Walgreens连锁药店的雇员整理货架上的商品。

路透华盛顿6月5日 - 美国5月服务业活动放缓，新订单大幅减少，但服务业就业指标跳增至近两年高位，表明尽管上月就业岗位增长放缓，但劳动力市场强势依旧。

周一公布的其它数据显示，4月工厂订单五个月来首次下降，首季非农生产率环比年率被上修至持平。

供应管理协会(ISM)报告，5月非制造业活动指数下跌0.6个百分点，至56.9。数据高于50，反应服务业扩张。服务业在美国经济活动中的占比超过三分之二。

上月服务业企业活动分项指数下降1.7个百分点，新订单分项指数骤降5.5个百分点。但就业分项指数急升6.4个百分点，至2015年7月以来最高57.8。

美国政府上周五报告，上月非农就业岗位增加13.8万，4月为增加17.4万。

今日数据公布后，美股上扬，美元指数小涨。美国公债价格回落。

市场预计，继3月升息25个基点后，美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在6月13-14日会议上再次加息。

**4月工厂订单下降**

美国商务部周一报告，4月工厂订单较前月减少0.2%，3月为增长1.0%。4月工厂订单同比增长4.4%。

能源行业复苏导致对油气钻探设备的需求增加，从而提振了制造业。上周公布的一项行业调查结果显示，5月制造业活动持稳，之前连续两个月放缓。

美国商务部还报告，4月不包括飞机的非国防资本财订单修正后为小涨0.1%，前值为持平。这项指标即所谓的核心资本财订单，它反映了企业的信心和支出计划。

核心资本财订单付运4月增长0.1%，前值为回落0.1%。该指标被用于计算国内生产总值(GDP)中的企业设备支出。

另外，美国劳工部周一报告，衡量单位劳动力每小时产出的首季非农生产率环比年率修正后为持平，初值为下降0.6%。

劳工部还报告，首季非农单位劳工成本修正后为上升2.2%，不及路透调查预估的上升2.4%，也不及上升3.0%的初值。这可能会引发市场怀疑，劳动力市场不断收紧能否刺激薪资强劲增长。

首季非农生产率环比年率修正值与分析师的预期一致。第四季数据确认为增长1.8%。

过去五年，非农生产率年率的平均增幅为0.6%，低于1947-2016年间2.1%的长期均值，表明经济的潜在增长率下降。

这暗示，特朗普政府要实现3%的GDP年增幅可能并非易事。美国经济首季增长年率为1.2%，2016年增幅为1.6%。2007-09年经济衰退结束后，美国经济年增幅从未超过2.6%。

分析师将生产率低迷归咎于资本支出不振，称这导致资本/劳动力比率大幅下滑。也有观点认为，衡量生产率的指标，尤其是信息技术领域的生产率指标，不准确。(完)