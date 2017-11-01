综述：美国10月消费者信心接近17年高位 第三季薪资增长加速

路透华盛顿10月31日 - 美国10月消费者信心急升至近17年高位，家庭对就业市场和企业状况充满信心，这可能支持消费者支出，并提振第四季经济成长。

2017年8月28日，美国纽约，消费者在一家超市内采购。REUTERS/Brendan McDermid

周二出炉的其它报告显示，第三季薪资增长加速，8月房价继续上涨。国内基本面强劲，可能使美国联邦储备委员会(FED/美联储)继续保持在12月再次升息的节奏。这些数据进一步擦亮经济前景。

“经济稳健增长，越来越有竞争力的就业市场，可能让乐观的消费者有底气继续支出，从而使经济增长进入良性循环，”Plante Moran Financial Advisors的首席投资长Jim Baird说。

世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国10月消费者信心指数增长5.3点，至125.9，为2000年12月以来最高。

消费者信心大增可能受助于，总统特朗普和国会共和党议员誓言将在今年通过税改议案后，市场预期政府会大幅减税。9月底公布的减税计划承诺，为企业和个人减税多达6万亿美元。

股价处于纪录高位可能是提振本月消费者信心的另一个原因。年收入在12.5万美元和之上的家庭的信心增幅最大，但低收入消费者的信心多数下滑。

“在美国，涨潮无法抬高所有的船只，富裕家庭会变得更富有，”三菱日联金融驻纽约的首席经济学家Chris Rupkey。

世研企调查中，所谓的就业市场差别数据的表现为2001年7月以来最佳，该数据反应的是认为就业岗位难获得的受访者与认为就业岗位充足的受访者之差。

该指标与月度就业报告中的失业率紧密关联，直指失业率和就业市场闲置将进一步下降。就业市场目前接近充分就业，失业率处于16年半低位4.2%。

劳动力市场供应收紧会导致薪资增长逐步加速。劳工部的另一份数据显示，第三季就业成本指数(ECI)增长0.7%，第二季增幅为0.5%。

该指数的年增幅为2.5%，为2015年首季以来最大。

**美联储乐见的迹象**

薪资增长的迹象可能是美联储官员乐见的。在为期八年的经济复苏中，薪资增长一直滞后。美联储将从周二晚些时候开始召开政策会议，可能会维持利率不变，但预计将会在12月进行今年第三次升息。

美国股市上扬，受助于亿滋国际(Mondelez International)< (MDLZ.O)和凯洛格(Kellogg)(K.N)等企业的乐观业绩。美元兑一篮子货币基本持稳，美债价格下滑。

薪资稳步上涨点燃了通胀不久可能形成上行趋势的希望。经济学家表示，劳动力成本需要至少增长3%，才能将通胀推升至美联储设定的2%的目标。截至6月的一年内，劳动力成本增长2.4%。

周一美国政府公布的数据显示，9月美联储看重的通胀指标，扣除食品和能源的核心个人消费支出(PCE)物价指数按年增长1.3%。该指标在近五年半的时间里一直低于联储设定的2%目标。

“只要就业市场供应仍然吃紧，薪资不断上涨，美联储官员将会预计通胀明年会继续攀升，从而会倾向于保持逐步将政策正常化的路径，即便当前的通胀率偏低，”NatWest Markets的高级美国经济学家Kevin Cummins说。

决策者和经济学家普遍将就业成本指数视为能更好反映劳动力市场闲置的指标之一。它还被视为能更好预示核心通胀表现的指标。

在就业成本中占比高达70%的薪资第三季增长0.7%，第二季增幅为0.5%。截至9月薪资按年增长2.5%，截至6月的按年增幅为2.3%。

周二公布的第三份报告显示，标普CoreLogic Case-Shiller 20个大都会综合房价指数8月按年上涨5.9%，7月为增长5.8%。

推高房价的主要因素是房屋供应短缺。消费者信心强劲，薪资不断上涨，以及高房价应该会在今年剩余时间支撑消费者支出。(完)