综述：美国9月消费者信心回落 8月新屋销售触及八个月低位

路透华盛顿9月26日 - 美国9月消费者信心回落，8月新屋销售降至八个月低位，受飓风哈维和伊尔玛影响，支持了风暴将拖累第三季经济增长的观点。

不过，美国经济增长仍然稳健，周二公布的其它数据显示，7月房价劲扬。

世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国9月消费者信心指数从8月触及的五个月高位120.4降至119.8。德州和佛罗里达州的消费者信心“出现了相当大幅度的下滑”。

数据显示，消费者对就业市场的信心下降。认为工作机会“充分”的消费者占比从8月的34.4%降至32.6%。

不过，认为工作“难获的”的消费者占比从8月的18.4%降至18.1%。预计薪资收入会增加的消费者占比从8月的19.9%小幅增加至20.5%。预计收入会减少的消费者占比持平在8.3%。

尽管劳动力市场接近充分就业，但薪资增长仍不够强劲，令消费者和决策者都倍感失望。不过，尽管楼市正在逐步降温，但房价不断攀升应该会继续支持消费者支出。

周二公布的另一项数据显示，7月标普CoreLogic Case-Shiller 20个大都会地区的房价指数同比攀升5.8%，6月为上涨5.6%。

市场上的房屋供应严重短缺，加之需求强劲，推动房价节节攀升。尽管房价上涨提振业主的房屋净值，但库存吃紧拖累楼市销售。

数据公布后，美元指数升至8月31日以来最高。美国股市上涨，美国公债价格回落。

**楼市降温**

今日出炉的第三份数据是，商务部报告，8月新屋销售较前月下降3.4%，经季节性调整后为56万户，为2016年12月以来最低水平。

接受路透调查的分析师之前预计，上月新屋销售增加3.3%，至58.8万户。新屋占楼市总销售的9.5%。

新屋销售的月度波动较大。上月新屋销售同比下降1.2%。商务部表示，飓风哈维和伊尔玛可能影响了上月的新屋销售数据。

商务部称，在受飓风影响的“德州和佛罗里达州区县，仅收集了65%的8月底销售状态信息”。正常情况下，调查反馈率达到95%。

飓风影响了8月的二手房销售，并导致在建房屋的完工时间被推后。9月飓风伊尔玛侵袭佛罗里达州，当地的楼市活动可能继续保持疲弱。德州和佛罗里达州受风暴影响的地区占2016年发放的独栋屋建筑许可的14%。

即便在飓风来袭之前，楼市活动已经开始放缓。可供销售的房屋供应短缺，技术工人和适合建房的土地供应不足等因素抑制了楼市活动。建材价格不断上涨也是导致楼市降温的原因之一。

楼市拖累了第二季经济增长。经济学家预计，该行业还将削弱第三季经济表现。

8月，东北部、南部和西部地区的新独栋屋销售下降。中西部销售持平。

市场上的新屋库存增加3.6%，至28.4万户，为2009年5月以来最高。不过，仍不到楼市泡沫时期触及的峰值的一半。

以8月的销量计算，需要6.1个月的时间来消化现有的供应，高于7月时的5.7个月。经济学家认为，六个月的供应量是健康的楼市和供需平衡状况。(完)