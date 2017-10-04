独家：美国国家环境保护局建议废除奥巴马的清洁能源计划--文件

路透华盛顿10月4日 - 据路透所见美国国家环境保护局(EPA)的一份文件，EPA将建议废除清洁能源计划(Clean Power Plan，CPP)，并计划就一项取代CPP的规则征求意见。CPP是奥巴马政府应对气候变化的核心法规。

美国总统特朗普在3月签署行政令启动EPA的检讨。EPA的上述决定是朝着废除这项旨在减少发电厂碳排放的法规正式迈出了第一步。

特朗普对引起气候变化的原因提出了质疑，并指责前民主党总统奥巴马旨在减少碳排放的举措打击了煤炭和石油开采行业。

自2015年奥巴马政府颁布CPP以来，该计划已在27个州受到法律挑战。

美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院目前暂缓执行该计划，并要求EPA在周五前发布一项现状报告阐明其计划如何处理CPP。

EPA的这份分发给其监管指导委员会(Regulatory Steering Committee)委员的文件称，EPA“将公布一份撤销该规定的提案”。

EPA现在打算公布这份被其称之为“规则制定提案预先通知”(Advanced Notice of Proposed Rulemaking)的草案以征询意见，因其考虑“制定一项同样计划削减现有化石燃料发电设施的二氧化碳排放量的规定”。

该文件并未提供可能推出的新规细节。

EPA没有立即回复置评要求。

追踪规则制定过程的业内消息人士预计，这份将撤销并替换CPP的提案最快将在本周末公布。(完)