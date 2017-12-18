分析：美联储的靓丽经济展望 把通胀谜团留给鲍威尔

路透华盛顿12月15日 - 即将上任的美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔在实施他的假日购物清单时可能会考虑在网上购买Calvin Klein品牌内衣能得到将近50%的折扣，而不在本地商场购买。

2017年11月28日，美国华盛顿，获提名出任下届美联储主席的鲍威尔出席参议院听证会。REUTERS/Joshua Roberts

有一大串理由可以解释为什么美国通胀迟滞：除了上月服装价格创20年来最大跌幅外，还包括手机合约费用过低、药品一次性降价以及汽油价格较低等等。

美联储觉得所有这些价格下降都是“暂时性的”，但这样的因素接二连三，让美联储连续五年无法达成通胀目标；本周出炉的最新经济预测也表明，决策者对物价何以不涨还是摸不着头脑，因为失业率已处于17年低点，而且经济正在稳步成长。

联储本周开会并宣布2015年底以来的第五次加息，通胀问题导致联邦公开市场委员会(FOMC)九名投票委员中有两名在会上提出异议，而且这种决策者之间的分歧还有可能扩大。

“通胀...过低，已经持续一段时期，”芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在一份异议声明中说。

他认为，如果企业和家庭不再相信美联储对2%通胀率目标的承诺，低通胀就会是一个长期问题。埃文斯明年将不担任货币政策委员会的投票委员。

通胀稳定在较低水平，在发达经济体被认为是良性现象，但这在很大程度上依赖于公众心理和预期，而埃文斯表示，“这些在我看来已经下滑。”

**新主席，老问题**

这些争论可能在鲍威尔上任的头几个月里依然困扰着他。除非通胀升向联储的目标，否则很难证明继续升息的合理性。

这将进而使鲍威尔维持极低的利率，在万一出现衰退的时候几乎没有降息的空间。

美联储现任主席叶伦在任内最后一次记者会上也没有提供什么建议，只是承认联储在如何看待通胀、失业以及两者之间重要关系的问题上可能存在某些根本性误区。

“我试图坦率地说，这可能最终会变得更加根深蒂固，变成永久的东西。对此进行观察，并在必要时进行反思，这是非常重要的，”叶伦周三记者会上提及美联储未能达成通胀目标时这样说道。

本周美联储政策会议后公布的经济预测，似乎包含着内存的矛盾。

明年经济增长料加速，失业率从目前的4.1%下降至3.9%。这样的水平应足以给工人底气要求加薪，让企业敢于提价。

但通胀率料不会上升，且美联储没有表示预计加息速度将快于既定计划。

美联储官员称，他们比较偏好的通胀率预测是今年约为1.7%，2018年升至1.9%，随后在2019年达到2%并保持在该水平。

他们过去也曾作出类似预测，但都预测错了。

与埃文斯一样，叶伦列举的可能理由也包括公众预期可能下滑。她表示，美联储可能也误解了当前经济中通胀和失业率之间的关系。数以百万计工作年龄人口仍在就业市场外观望，更多的选择兼职工作，不断扩张的“零工经济”。

理论上，失业率低到一定水平，通胀率会上升，叶伦表示，虽然对该水平的预估“已经下降”，但“可能需要进一步下降”。

在上周的预测中，美联储官员预测中值仍把那个预估“较长期”失业率保持在4.6%。不过他们也认为截至2020年失业率将平均低于4%，通胀不会有明显上升，又是看起来矛盾的看法。

零售专家和追踪通胀的分析师称，服装、家电、电子产品、汽车或其他商品不大可能很快帮助美联储实现通胀展望。

11月服装价格下降1.3%，为1998年以来最大降幅，当时向全球化供应链发展和中国融入世界经济的进程仍在进行中。

巴克莱经济研究副总裁Blerina Uruci称，现在是商品销售和消费者购物方式转变在压低价格，而且这个过程近期没有松动迹象。

Uruci指出，通过亚马逊等电商网站购物仍然仅占零售销售的10%左右，技术创新对销售及分销的冲击可能持续数年。

同时，消费者也越来越熟悉手头的工具。任何在实体店内寻找内衣的人都可以在手机上快速比较价格。

技术“让消费者把零售商推向竞争非常激烈的环境，”美国服装鞋类协会总裁及首席执行官Rick Helfenbein称。

“零售商作出了反应。”(完)