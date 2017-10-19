美国经济小幅至温和扩张 但仍鲜有通胀加快的迹象－褐皮书

路透华盛顿10月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三发布的最新褐皮书称，9月至10月初，美国经济以小幅至温和的步幅扩张，尽管部分地区受到飓风的影响，但还是鲜有通胀加快的迹象。

“尽管就业市场普遍紧张，但多数地区报告薪资压力还是仅为小幅至温和。”褐皮书指出。

调查期内飓风哈维和伊尔玛吹袭，对第三季经济成长构成负面影响，但美联储已经表示，预计影响是暂时的。

在褐皮书中，12个联储银行所在地区中有三个－里奇蒙、亚特兰大和达拉斯报告受到飓风的重大干扰。包括灾情严重的休斯敦在内的达拉斯联储地区多数受访企业都表示，预计不会有严重的长期干扰。

另外，此次褐皮书再次凸显美联储的心头大患，即缺乏通胀上升的证据，尽管许多地区报告在找到合格工人上有难度。

在建筑、运输、制造业技术工种和部分健保和服务岗位用工短缺的问题尤其棘手。“这些短缺的问题也限制了业务的成长，”美联储表示。

不过，这并未带动薪资上升，而且卖出价格整体变动也不大，虽然多个地区报告制造业投入成本增加。美联储称，“物价压力仍不大”。

今年多数时间，美联储看重的通胀指标已经进一步从其2%目标水准回落，目前报1.3%。

不过美联储主席叶伦也表示，她仍预计通胀将反弹，美联储看来在12月再加息的正轨上。(完)