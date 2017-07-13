美国各地区经济小幅至适度扩张 多数地区薪资压力上升－褐皮书

路透华盛顿7月12日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书称，过去数周全国各联储地区的经济以“小幅至适度”的步幅成长，低技术和高技术工种都出现了薪资压力。

美联储在最新的褐皮书中称，“6月所有12个联储银行所在地区的经济活动都在扩张，成长步幅为小幅至适度。”美联储利用定期访查全国企业收集的信息，编撰反应美国经济体质的褐皮书。

“就业...继续以温和至适度的步幅扩张，”褐皮书指出，“多数地区的薪资继续以温和至适度的步幅上升...低技术和高技术工种的薪资压力都在上升。”

多数地区家庭支出也保持上升势头，但半数地区的汽车销售下滑，几个地区出现较广泛的放缓情况。

“服装销售‘继续受创’，”费城联储银行报告，传统店铺和商场“因零售商破产激增而备受打击”。该地区薪资压力“继续迟滞”。

该报告反应的情况与近期美联储货币政策声明和美联储主席叶伦周三在国会所作证词的内容一致。叶伦向国会表示，美联储仍在继续加息的轨道上，且不久将开始缩减所持资产规模。

总体而言，经济成长缓慢但稳定，失业率处于低位，但薪资未见加速上升的迹象。美联储接洽的企业报告，部分地区还出现了劳工短缺，克利夫兰的建筑承包商还报告，招不到足够的墙板安装工人，运输业者加薪都难以招到司机。

其他地区中，波士顿联储报告一数据存储企业计划“以双位数百分比增加人手”，其他科技相关企业也在招聘，部分企业提到需要提高工资来吸引人才。

美联储一直希望随着失业率下滑，薪资增长会加快，从而推高物价，带动通胀达到美联储2%的目标。

这份褐皮书由堪萨斯城联储根据6月30日或之前收集的数据整理完成。(完)