美国经济和通胀以温和至适度速度增长－联储褐皮书

路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三发布的最新褐皮书称，去年11月底到年底前，美国经济和通胀以温和至适度的步伐增长，薪资继续攀升。

美联储褐皮书指出，“自上次褐皮书发布以来，大部分地区联储报告薪资以温和速度增长，有些地区注意到企业提薪所涉及的领域和岗位更广泛。”

根据褐皮书，几个联储地区指出，制造业、建筑业和交通运输投入成本上升。美联储称，部分地区预计未来几个月薪资将会进一步上升，尽管物价压力仍表现不一。

“部分地区的企业表示有能力提高销售价格，一些地区的零售商报告价格温和增长，报告显示全国各地房价上涨，”美联储称。

褐皮书还指出，农业和能源商品价格涨跌不一。

但达拉斯联储报告，过去六个月，该地区经济增长加速，增幅“强劲”，制造业、零售业、非金融服务业和能源业增长势头进一步增强。该地区招聘活动加快，薪资和物价压力仍高企。

尚不清楚报告是否会缓解美联储对低通胀的忧虑。通胀在过去五年多一直低于美联储2%的目标。

尽管通胀整体上仍疲弱，但美联储决策者目前预计，今年将升息三次。在经济稳步增长和失业率处于多年低位的背景下，美联储去年升息三次。

考虑到经济处于或接近充分就业，绝大多数美联储决策者看似更加强调升息的必要性，而不是等到通胀显着提升。

12月美国就业岗位增幅低于预期，因零售业就业下降，但月薪增长提速，直指劳动力市场强劲，可能为美联储3月升息铺路。

这份褐皮书由亚特兰大联储根据1月8日或之前收集的信息整理完成。(完)