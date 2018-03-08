美国就业市场供应持续紧蹙 通胀温和--美联储褐皮书

路透华盛顿3月7日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三发布的最新褐皮书称，美国各地企业报告就业市场供应持续紧蹙，很多地区出现薪资上涨加速的迹象，这增强了升息的理据。

从美联储的评估来看，自1月中发布上一份褐皮书以来，美国就业市场状况略有增强。

褐皮书称，”全国受访企业看到，就业市场供应仍然吃紧，对合格人才的需求强劲。”

“多个地区报告，多数行业仍面临人才短缺的情况，”褐皮书称，建筑、信息技术以及制造业等行业的企业经常报告人才短缺的情况。

美联储还指出，12个联储地区中有四个地区报告钢价”显着上涨”，部分因为来自海外的竞争减少。上周美国总统特朗普宣布计划对进口钢征收25%的关税。

美联储称，总体而言，1-2月美国经济活动以”温和至适度”的步伐扩张，物价涨幅温和。这与上一份褐皮书对经济的评估类似。

金融市场预计，美联储将在本月稍后升息。联储决策者在12月政策会议上预计，2018年升息三次。

近几周，多位联储决策者指出，需渐进升息，以防就业市场供应紧蹙的状态最终引发高通胀。

尽管褐皮书并非系统性调查，但它的确反映了各个联储地区对本地区经济的直观感受。

这份褐皮书由旧金山联储根据2月26日或之前收集的信息整理完成。(完)