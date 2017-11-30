美国经济前景改善 物价压力回升--FED褐皮书

路透华盛顿11月29日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三发布的最新褐皮书称，10月到11月中，美国经济以温和至适度的步伐扩张，通胀压力回升。

美联储褐皮书指出，“自上次褐皮书发布以来，物价压力增加。”过去数月美联储对通胀的评估一直处于低位，此次上调了评估。

多个联储地区称，建筑材料成本增加，几个联储地区表示，交通和制造业成本不断上升。

受访的企业报告，其所在地区的经济前景有所改善，且有更多的迹象显示，就业市场供应仍然吃紧。

物价压力上升的初步迹象，可能会给那些因通胀不断回落而越发感到不安的联储官员吃一颗定心丸。

美联储亲睐的通胀指标过去五年多的时间里一直低于2%的目标，今年多数时间处于下行趋势中。

尽管总体通胀疲弱，但联储决策者仍预计，将在12月进行今年第三次升息，因经济成长稳定，且失业率处于低位。

美国商务部周三报告，第三季美国经济增长年率为3.3%，为三年来最快增速。

从目前的情况看，鉴于经济处于或接近充分就业，多数决策者已将关注点更多地转向需要升息上，而不是等待通胀回升的明确迹象。

美联储理事、下任联储主席提名人鲍威尔周二在参议院提名确认听证会上表示，经济状况支持在12月升息。

“联储在下次会议上升息的理据越来越充分，”鲍威尔告诉参议院金融委员会。他可能在明年初出任美联储主席。

10月美国失业率降至近17年低位4.1%，但薪资增长年率仍是逾一年半以来最低水平。

美联储在褐皮书中称，就业市场供应紧蹙是一个普遍现象，多数地区薪资温和至适度增长，一些难以招聘到合适人才的岗位薪资增幅最大。

“很多联储地区报告，雇主上调薪资，并增加使用签约奖金和其它形式的非薪资福利来保留和吸引人才，”美联储说。

这份褐皮书由圣路易斯联储根据11月17日或之前收集的信息整理完成。(完)