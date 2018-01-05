美国圣路易斯联储总裁布拉德称税改或将提振增长且已推高股价

路透费城1月4日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，去年通过的美国税改立法或许将刺激经济增长和投资，且已推高股价，但这并不应该迫使美国联邦储备委员会(美联储/FED)较预期更快地升息。

“税改法案中有很多好东西，”支持美国公司税率同发达国家正常水平靠拢的布拉德称，并称他认为，提高标准抵扣额将削弱逐项抵扣法的支持者。“我仍认为税改法案可能将为美国带来大量投资，从而产生非常明显的效果。”

布拉德表示，他的“基本预期”是资本支出仅将温和增长、经济长期潜在增长率可能会提高零点几个百分点，短期内不会出现明显变化，但长期而言意义重大。

他并称，股市近期大涨是企业税下降之际合理的“重新估值”，并非投资者变得非理性自信或高风险的金融泡沫形成的迹象。

布拉德表示，美联储目前没有理由认为税改立法将导致通胀上升过快或其他需要加快升息的问题。他现在仍坚持认为，利率应保持稳定，直到整体经济成长加速，生产率提高，或者通胀和全球利率上升。

布拉德还称，更大的隐忧在于，若美联储持续上调短期目标利率而长期收益率保持在低位，就可能出现短期利率高于长期利率的情况。这种“倒置”表明，投资者对长期前景缺乏信心，不会进行长线押注，而此为衰退的预兆，美联储不应冒此风险。

布拉德称，“2018年上半年应对此进行讨论。”(完)