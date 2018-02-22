综述：华尔街提高升息预期之际 美联储官员对大幅收紧政策仍有疑虑

路透2月21日 - 在美国通胀加速上升的迹象强化金融市场对今年升息三次甚至更多的预期之际，部分美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员仍坚持认为，没有必要大幅收紧政策。

“我认为2018年美联储应该循序渐进、耐心地上调联邦基金利率，”达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周三在一篇阐述其对经济和政策前景最新看法的文章中称。

柯普朗的看法通常与美联储核心官员极其接近，这些官员曾在12月暗示他们预计今年将升息三次。美联储去年也升息了三次。

当前，华尔街尚不完全确信应保持这样的升息步伐。但本月稍早公布的官方数据显示，1月平均时薪同比增长2.9%，巩固了这种预期，并促使一些分析师预计今年会加息四次。

美联储周三发布的1月30-31日政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强，多数委员相信通胀将上升。会议记录中对通胀的基调更加乐观，可能会进一步巩固在新任主席鲍威尔的领导下，美联储将在下月加息的预期。

尽管柯普朗没有说明他认为今年适宜加息几次，但他警告称，等太久再加息有可能带来金融失衡，迫使美联储未来迅速加息，并使经济陷入衰退。

立场更为温和的费城联邦储备银行总裁哈克在圣路易斯发表讲话时称，他预计今年只会升息两次，不过暗示他对必要时进一步升息持开放态度。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周三接受彭博电视采访时直指市场预期，称华尔街“总是反应过度”，但美联储不应该这样。

去年卡什卡利对美联储的每次升息决定都投了反对票。虽然他今年没有投票权，但他暗示希望美联储保持利率稳定，让就业市场进一步收紧。(完)