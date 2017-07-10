美国经济：6月美国家庭预计支出将增加且就业前景改善-纽约联储调查

路透华盛顿7月10日 - 纽约联储周一发布的最新消费者预期报告显示，消费者预计未来数月将会增加支出，表明就业市场强劲，使消费者相信他们找到工作的可能性增强，失业的可能性降低。

在6月受访的1,300户家庭中，近35%认为其经济状况较一年前改善，创此项调查的四年纪录高位。

调查结果巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)目前对美国经济前景的看法。联储认为，尽管总体成长放缓，且近期通胀回落令决策者有所担忧，但就业岗位继续增加，使美联储继续执行今年再升息一次计划的可能性增加。

不过，家庭对来年通胀的预期较5月有所回落，从5月调查时的2.6%回落至2.5%，受访者预期物价在未来三年强劲上涨2.8%。这与美联储目前对通胀前景的看法一致，联储认为，事实会证明，近期通胀疲弱只是暂时现象。

调查还支持了消费支出继续强劲增长的观点。半数受访家庭表示，他们预计未来一年支出将至少增加3.3%，5月调查时预期为增长2.6%。6月调查显示，消费者预计未来一年收入增长2.5%，5月时的预期为增长2.2%。

调查还显示，受访者普遍对就业市场的强劲势头充满信心。认为未来一年可能失业的受访者比率从5月时的13.6%小幅下降至13.5%。认为可能找到工作的受访者比率从56.7%上升至59.2%。

逾20%的受访者表示，可能在明年自愿离职，高于5月调查时的19.4%。自愿离职被视为民众对就业市场强劲有信心的信号，相信能为其提供更多工作选择。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)