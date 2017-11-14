美联储可能需要“极端”政策应对未来冲击--芝加哥联储总裁

路透法兰克福11月14日 - 美国芝加哥联储总裁埃文斯周二成为最近几天第二位提议采用新方法确定利率的美联储官员。这个新方法将让美联储在光降息还不够的时候对经济冲击做出回应。

埃文斯在为欧洲央行(ECB)会议准备的讲稿中称，一个选项就是所谓的以物价水平为目标。

根据这个策略，央行应对阶段性的通胀过低时，可允许通胀在一段时间内维持过高水平。埃文斯2010年曾主张采用这个策略解决通胀下滑的问题，但最终美联储未采纳这个“极端”的想法，称在经济危机时期难度太大而不能采纳。

埃文斯说，既然现在经济情况变得更为稳定，美联储可以研究和分析这个策略和其他方法，让公众为在下次经济严重下滑时期可能采用这些方法做好准备，届时美联储或许已经降息至零，但需要更多弹药让经济恢复增长。埃文斯和其他决策者认为，未来随着潜在经济增长放缓，阶段性实施零利率可能变得更为常见。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)上周接受将物价水平目标作为未来设定利率的一种方式，但他也表示这一转变需要大量的研究和讨论。

埃文斯和威廉姆斯均引用了前美联储主席伯南克近来的研究。伯南克上月为一个框架提供论据。根据该框架，当利率变得对于常规政策而言过低时，美联储可暂时采用物价水平目标。

“我今天的目标不是来支持根据情况而采取的物价水平目标，”埃文斯周二说，“这或许是一种好方法，但目前我也不确定。我的观点是，我们现在就应该为这些未来无法避免的情况做好准备。”

埃文斯警告称，新策略要想取得成功，都必须依赖美联储实现其当前的政策目标，即2%的通胀率。

“如果我们在当前相对正常的情况下也不能实现该目标，那么未来当我们试图再次实施非常规政策时，公众凭什么来相信我们呢？”埃文斯问到。(完)