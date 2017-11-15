美联储应暗示容忍通胀走高 以应对通胀预期下滑--埃文斯

路透伦敦11月15日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，他担心美国通胀预期下滑，并号召美联储通过暗示未来通胀可能上升的办法来加以应对。

“当我看到多个通胀预期指标下滑，我感觉愈发难以接受目前通胀又是暂时低迷的观点，”埃文斯在为伦敦举行的瑞银欧洲会议所准备的讲稿中称。

他说，为了防止低通胀预期变得根深蒂固，“我们公开发表讲话时需要承认，未来数年通胀率在2.5%水平的可能性比我们以往所传达的要高得多。”

埃文斯今年对美联储政策具有投票权，他在讲稿中并未提及是否支持12月升息。而他的许多同僚都已表示支持这么做，市场也普遍预期升息。

但他的言论表明，尽管他认为经济2018年有望“继续稳健增长”，但他对通胀下滑愈发感到沮丧。

埃文斯周三警告称，除非美联储解决通胀预期下降问题，否则“我们可能陷入日本央行长期以来面临的那种困境”。

美联储偏爱的核心个人消费支出(PCE)物价指数9月同比增幅仅为1.3%，即便4.1%的失业率表明美国经济处在充分就业状态。

美联储主席叶伦曾表示，她相信随着就业市场收紧，通胀将升向2%的目标水准。埃文斯对此则不那么确定。

“每有较低的月度数据，我就越来越难以相信去年春季下滑只是暂时现象的说法，”埃文斯说。“一个很大的战略性风险是核心个人消费支出(PCE)物价指数在本轮经济周期结束时不能达到2%左右。”

像埃文斯这样的地区联邦储备银行总裁，对美联储政策方向有着程度不一的影响。

2010年，埃文斯曾试图为一个所谓价格水平目标的新货币政策策略争取美联储支持，他当时认为这一策略可提升过低的通胀率。

但2012年，美联储承诺将利率维持在近“零”水平，直到失业率或通胀率达到某些门槛，埃文斯在该想法成为政策之前曾倡导了一年。(完)