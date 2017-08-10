美国芝加哥联储总裁埃文斯称联储在9月开始缩表合理

路透芝加哥8月9日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，低通胀率并不能阻止美国联邦储备委员会(美联储/FED)下个月开始缩减资产负债表，但可能会迫使其推迟升息至12月或更晚。

埃文斯称，“从当前的数据看，我个人认为联储有理由在9月开始缩表，即便通胀数据暂时处于低位。”

虽然埃文斯今年对联储两次升息投了赞成票，第三次升息仍是需要讨论的话题。

埃文斯表示，“我刚才所描述的是12月可能会升息的前景，但如果你认为通胀疲软，我们需要更多的宽松刺激，你就会决定推迟升息。”

他承认可能会发生相反的情况：通胀升向联储2%目标的速度比他想象的要快，因未来几年经济成长明显高于他预期的2.25-2.5%。但他表示，这不是他的预期。

他并称，科技进步压制了通胀，但一次性因素，如年初的手机套餐成本大幅下降等将会消退。埃文斯表示，企业一直不愿意加薪，但随着失业率进一步下降，他们可能不得不提高薪水，特别是为吸引他们所需的技术工人。

埃文斯一直主张宁可晚一些升息，因为他担心在经济没有做好准备时升息会逆转缓慢但明显的经济复苏。

所以，他支持联储缩表，即便物价涨幅并未接近联储认为健康的水准，这点引人注意。

但埃文斯称，缩表将对金融市场几乎没有影响，因为此事已广为人知。联储需要三到四年的时间才能将资产负债规模降至正常的水平，所以及早开始很重要。在这个问题上，他基本上与其他美联储官员的看法一致。

他对通胀的观点则与其他官员有所不同。

“通胀率低于目标水平越久，就会产生更多的问题，”他说道，“我希望更多的迹象显示，我们实际上正在较早地达到2%的通胀率目标。”(完)