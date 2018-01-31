焦点：美联储维持利率不变 预计通胀今年攀升

路透华盛顿1月31日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三维持利率不变，但称预计通胀将在今年攀升，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。

美联储表示，由于就业市场、家庭支出和资本投资稳健增长，预计经济将在2018年适度扩张，就业市场继续保持强劲。

美联储在结束两天政策会议后发表的声明中称，“今年的年通胀率预计将攀升，中期内在联储设定的2%目标上下企稳。”这是美联储主席叶伦任期内的参加的最后一次政策会议。

美联储表示，议息委员会一致选举现任理事鲍威尔接替叶伦担任联储主席，2月3日生效。

预计鲍威尔不会对叶伦任期间内的政策作出重大调整，在叶伦的领导下，联储撤走了2007-2009年经济衰退后采取的、刺激经济复苏并提振就业的近零利率政策。

近几个月，美国经济增长加速，失业率降至17年低位4.1%，这让联储决策者倍受鼓舞。美联储周三重申，预计经济数据将为“进一步逐步”升息提供理据。

“美联储为3月加息敞开大门，但这已经被市场消化，”Robert W. Baird & Co首席投资策略师Bruce Bittles表示。

美联储发布货币政策声明后，美股走势反复，一度转跌后再度反弹。短期利率期货走势显示，交易商仍预计美联储将在今年加息三次，从3月举行的下一次货币政策会议开始。

**上调通胀预估**

美联储去年升息三次，预计2018年还将再升息三次，并将基本按照预先设定好的计划继续缩减资产负债表规模。投资者之前基本排除了美联储在本周会议上行动的可能性，普遍押注将在3月升息，并在12月底之前再升息两次。

上述预期能否成真取决于通胀是否继续回升。尽管美国就业市场强劲增长，但通胀率一直徘徊在美联储的目标之下。

在今日的声明中，联储称，虽然仍处于低位，但基于市场的通胀指标近几个月攀升。

声明中并未提及特朗普政府的税改计划可能给经济成长造成的影响。

几位联储决策者近期表示，他们预计税改将提振企业和家庭支出，进而推动经济增长。美国税改计划规模估计达1.5万亿美元，包括下调企业税和个人所得税。

2017年美国经济成长2.3%。

近几周，美股屡创新高，因投资人认为在特朗普税改立法通过后，企业获利将增加。

周三美联储的决定获得了与会委员的一致支持。(完)