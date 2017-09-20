美国FED：维持利率不变，批准10月开始缩减资产负债表

* 资产负债表最初每月至多减少100亿美元

* 美联储仍预计12月升息

路透华盛顿9月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，但表示仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。

美联储结束了为期两日的会议，会后发布的最新经济预估显示，16名委员中有11名预计，到2017年底，联邦基金利率--即美联储的指标利率在1.25-1.50%区间是“合适的”水平。

这比当前的利率水平高四分之一个百分点。

“劳动力市场继续增强...今年迄今经济活动适度增长，”美联储在其政策声明中称。声明还指出，近期经济前景风险仍“大致平衡”，但正“密切”关注通胀水平。

明年的利率前景仍大体不变，预计将升息三次，但美联储将之后收紧货币政策的步伐放缓。

预计2019年仅升息两次，2020年升息一次。美联储还再次调低了长期“中性”利率预估，从3%下调至2.75%，反映出对整体经济活力的担心。

正如预期的那样，美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)投资组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。

2007-2009年的金融危机和经济衰退后，为刺激经济，美联储在2008年至2014年之间实施了三轮量化宽松举措。缩表行动将开始逐渐逆转由此产生的宽松政策环境。

按计划，再投资限额每三个月增加100亿美元，至每月最多500亿美元，直到美联储整体负债表在未来几年减少1万亿美元或更多。

叶伦主席1830GMT开始举行记者发布会。

政策声明和随之发出的经济预估显示，美联储仍在经济复苏和近期美国通胀令人担忧的下降中进行平衡。经济复苏令美国失业率处于低位，且全球经济复苏势头也在不断增强。

三位鹰派决策者看似下调了他们的利率预期，预计年底前仅再升息一次，共计有11位委员预计可能在12月升息。美联储今年已升息两次。

联储指出，美国近期遭遇的飓风灾害，可能影响到经济活动，但“不太可能大幅改变美国全国中期经济发展轨迹”。

对2018年和之后的经济增长和失业率预估基本未变，现在预计今年国内生产总值增长2.4%，明年增长2.1%，2019年增长2.0%。

预计今年失业率维持在4.3%，明年降至4.1%，后年与明年保持一致。

预计2018年之前通胀仍低于美联储2%的目标，2019年达到目标。

美联储的政策决定获得全体委员一致投票通过。(完) (编译 刘静；审校 母红)