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《即时观点》美联储升息25个基点，维持明年升息三次预估不变
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#市场报道
December 13, 2017 / 8:24 PM / a day ago

《即时观点》美联储升息25个基点，维持明年升息三次预估不变

2 分钟阅读

    路透12月13日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三一如预期升
息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美
国经济将加速增长。
    
    要点：
    * 美联储将指标隔夜利率目标区间上调25个基点，至1.25-1.50%;
    * 预计明年升息三次，与9月的预估一致
    * 同9月预估相比，预计经济增长速度加快，失业率进一步下降
    * 对2018年和之后的通胀预估不变
    * 预计通胀在中期内达到2%的政策目标
    * 芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁
卡什卡利倾向于本次会议维持利率不变
    
    以下是分析师评论：  
    
    SCHRODERS资产组合经理NEIL SUTHERLAND:
    
    “没有太多的意外，最大的意外是经济增长预估，我认为考虑到明年
美联储内部人员的变动，人们过于重视点阵图。点阵图可能会毫无用处，
市场可能对升息步伐过于自满，可能会比市场消化的升息速度要快。”
    
    FORT LAUDERDALE的董事总经理兼固定收入策略师MARK GRANT：
    
    “两位持不同意见的委员值得注意，看似反对升息的力量在加大。我
可以想像到，财政部会在某一时刻到访美联储，因为升息无助于经济成长
。我预计，新主席鲍威尔将采取比叶伦更温和的态度。我认为美联储强烈
呼吁升息，但明年这一情况将结束。总而言之，我预计明年不会升息三次
或者四次。在我看来，美联储最大的错误是通胀，由各大央行创造的21.7
万亿美元的‘魔法粉’没能进入到商品和服务领域，却进入到了市场，所
以我们看到股市上涨，收益率下降...我觉得在可预见的未来，这种情况
将继续，意味着全球央行将停止印钞。”
    
    STATE STREET GLOBAL ADVISORS的首席投资策略师MICHAEL ARONE：

    “美联储今年干得不错，兑现了他们自己作出的所有预期。他们作出
的所有预期，都逐一实现了，今天是又一个例证。我认为，他们表示预计
明年将再升息几次，他们有可能做到。”

    “有一点我指出的是，美联储暗示明年将升息三次，或者可能四次，
而市场仍只消化了升息一到两次，需要调和这一差距，要么美联储需要向
市场预期靠拢，要么市场需要根据美联储的指引调整其预期。”
    
    
    市场反应：    
    美国股市：标普500指数      小幅扩大升幅，最新上涨约0.2%
    美国债市：公债收益率跌至盘中低位
    汇市：美元兑欧元和日圆下跌。(完) (编译 刘静/母红；审校 李军)

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