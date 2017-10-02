美国利率：升息导致低通胀，应等到通胀触及2%目标后再升息－美联储卡什卡利

路透10月2日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周一表示，是联储自己的政策行动，而非暂时性因素，导致了目前的低通胀局面。联储应该等到通胀触及2%目标后再升息。

卡什卡利在联储网站上发表的一篇文章中指出，“过去几年，联邦公开市场委员会(FOMC)撤走货币宽松度的政策可能是压低通胀预期的一个重要因素。除非总体失业率骤降，暗示我们已经完全吸收了就业市场闲置，或者通胀预期意外攀升，否则，我倾向于，在核心个人消费支出(PCE)通胀年率触及2%之前，暂缓升息。”

卡什卡利表达的这一鸽派政策立场，与美联储核心群体的立场相悖，他们预计，随着就业市场供应收紧，通胀将会回升。包括主席叶伦在内的绝大多数决策者预计，需要在12月进一步升息，明年再升息三次，来防止经济过热。

卡什卡利今年两次投票反对联储的升息决定，他周一指出，联储在2014年作出的结束购债决定，之后发布的鹰派利率指引，以及四次升息行动，打压了通胀预期，导致就业和薪资增长慢于本应有的水平。

任由通胀预期下滑，将限制美联储未来利用利率工具来抗击经济滑坡的空间，他说。

“在我们开始看到薪资和通胀回升至目标前，没有理由升息，”卡什卡利写道，“唯一可能支持进一步收紧政策的理由是，低通胀是因临时性因素所致。但(美国和全球)低通胀持续的时间越长，这个理由就越站不住脚。”

因此，在进一步升息的问题上美联储应该“谨慎行事”，他说。 (编译 母红; 审校 李军)