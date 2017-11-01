综述：特朗普即将公布下任主席人选之际 美联储料不会调整政策

路透华盛顿11月1日 - 外界对于下任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席人选的猜测愈发热烈之际，美联储周三料将维持利率不变，但可能指出经济增强，其愈发接近下月升息。

资料图片：2014年2月，华盛顿，美联储总部大楼内的一间会议室。REUTERS/Jim Bourg

美联储自1月以来已升息两次，目前外界预期年底前其还将升息一次。

投资者几乎排除本周会议采取行动的可能。美联储将在1800GMT公布最新政策声明。

市场将关注这次会议，以确认美联储是否准备在12月升息，不过注意力将很快转向2018年2月美联储主席叶伦任期届满后，谁将执掌美联储。

美国总统特朗普可能在周四宣布提名人选。他已与叶伦、美联储理事鲍威尔以及其他三名人选进行了面谈。

鲍威尔是一位言谈温和的中间派，一直支持叶伦渐进升息的做法，他被视为最可能的继任人选。

“对市场来说，这次会议基本上可能多少有些枯燥乏味，联储主席继任人选的决定将盖过其风头，”德意志银行首席国际分析师Torsten Slok表示。

**通胀疑虑**

近几个月，联储决策者受到美国经济走强及劳动市场持续紧俏的鼓舞，不过通胀仍持续低于联储的2%目标。

美国经济在第三季意外保持强劲增长步伐。商务部上周公布，7-9月美国国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长3.0%。

9月非农就业岗位的减少基本上也被归为短暂现象，是由飓风哈维和伊尔玛令工人暂时失业所导致。该份就业报告还显示，薪资增速令人鼓舞，失业率降至16年半低点4.2%。

美国劳工部将于周五发布10月非农就业报告，外界预计就业岗位增长料强势反弹。

通胀是美联储决策者的主要关切问题，他们不断思考当前通胀形势疲弱的原因和持续时间。美联储青睐的通胀指标在9月同比上升1.3%，此前在今年的多数时间里都在逐渐远离目标水平。

然而，叶伦和其他重量级官员曾表示，鉴于经济的强劲表现，美联储仍预期将继续逐步升息；联储在周三预计不会改变这一立场。美联储在今年稍早宣布，将于10月开始缩减资产负债规模。

“如果美联储的声明符合我们的预期，而且基本上与9月声明相同，”富国银行资深分析师Sam Bullard指出，“那么是的，美联储的逐步收紧政策计划已经就位，所有迹象预示12月升息。”(完)