美联储决策者认为未来升息路径将取决于通胀和财政刺激政策

路透华盛顿1月3日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的12月12-13日政策会议记录显示，决策者对当前的低通胀预期感到忧虑，认为近期的税务改革将会提振消费者支出。

会议记录还显示，决策者对财政刺激政策在提高物价压力方面所产生的影响同样也感到不确定。美联储在本次会议上进行了2008年金融危机以来的第五次升息。

美联储的会议记录显示，“大部分与会委员重申，支持继续缓慢地将利率提高至目标区间的做法，指出这一做法有助于平衡给经济活动和通胀前景带来的风险。”

他们探讨了特朗普政府减税或宽松金融状况引发过度通胀压力，以及实际通胀率或预期通胀率可能无法回升至2%目标的两种可能性。

即将走马上任的美联储新任主席鲍威尔上任后的最初几个月里，预计通胀将低于目标，令在通胀不上升的情况下进一步升息更难站得住脚。鲍威尔将于1月31日至2月1日的下次利率决定会议上接替叶伦。

在12月的会议上，美联储维持2018年和2019年各升息三次的预期不变，尽管决策者预计，特朗普政府规模达1.5万亿美元的税改计划将给经济增长带来短期提振。该税改议案在12月22日被签署成为法律。

税改计划将企业税从35%下调至21%，同时也在短时间内下调了大多数人的个税。

会议记录显示，许多决策者“预期下调个税的提议将在一定程度上提振消费者支出”，许多决策者认为下调企业税可能温和提振资本支出。

“不过，一些受访的企业人士指出，减税导致的现金流增加，更可能被用于并购交易，或者减少债务和股票回购，”会议记录显示。

12月，美联储预计2018和2019年失业率将保持在4%以下的超低水平，但预计通胀在2018年末仍低于2%。

经济如此强劲但通胀仍然低迷的这一谜团，过去几个月在美联储内部引发了激烈的争论，也是在上次会议上对升息投下反对票的两位委员的忧虑所在。

最新发布的会议记录显示，虽然与会委员整体上认为通胀会在中期回升至目标水平，但几位委员称“其它一些持续性因素可能会抑制通胀”。

投资者已基本排除了美联储在下次会议上升息的可能性，目前预计会在3月会议上再度升息。(完)