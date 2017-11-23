美联储会议记录显示决策者预计“短期内”可能有必要再次上调利率

路透华盛顿11月22日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的10月31日至11月1日政策会议记录显示，很多决策者预计将不得不在“短期内”升息。

资料图片：2014年2月，美国华盛顿，美联储总部会议室。REUTERS/Jim Bourg

会议记录还显示，决策者普遍认为经济势将强劲成长。多位联储官员也认为，美国国会通过大规模减税的可能性增强，这会带动企业投资。美联储在此次会议上维持利率不变。

尽管几位决策者表示，在决定升息时机前，他们仍需要看到更多数据，但许多官员表示，失业率看来过低，使得通胀不会保持在目前的疲弱水准。

“与会委员预计，消费者支出短期内将稳健增长，受就业市场持续强劲支撑，”美联储在会议记录中指出，“许多与会委员都认为，有必要在短期内再次上调联邦基金利率目标区间。”

自2015年底开始的收紧政策周期内，美联储已经升息四次，目前美联储预计今年再加息一次，明年加息三次。

上次会议是美联储主席叶伦参加的最后几次政策检讨之一，她在周一宣布，一旦美联储下任主席提名人鲍威尔获确认及宣誓就职后，她将辞去美联储理事职务。

美国总统特朗普已经提名鲍威尔出任联储主席，预计将在明年2月叶伦四年任期结束后继任。

会议记录显示，决策者讨论了为何通胀多年来一直低于联储2%目标这一例行话题。多数决策者认为，就业市场供应吃紧可能在中期内带动通胀上升。

但根据会议记录，部分有投票权的委员还是担心通胀前景，这些决策者强调将关注即将公布的经济数据，再决定未来升息的时机。

鉴于通胀长期低于目标，一些与会委员讨论了有必要使用诸如物价水平目标等“替代性框架”的可能性。

自上次政策会议以来，叶伦坚持了她对通胀不久就将向联储目标反弹的预期，但周二她表示，对此“并不十分确定”，对于低通胀可能保持数年的可能性持“开放态度”。(完)