焦点：美联储会议记录显示决策者对通胀和经济前景的信心增强

路透华盛顿2月21日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的1月30-31日政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强，多数委员相信通胀将上升。

会议记录中对通胀的基调更加乐观，可能会进一步巩固在新任主席鲍威尔的领导下，美联储将在下月加息的预期。

“委员们认同短期经济前景增强，增加了循序渐进上调联邦基金利率的可能性，”美联储在会议记录中指出。

会议记录还指出，有投票权的委员近期获得的通胀信息，“以及经济活动继续保持稳健步伐的前景，支撑了今年通胀可能上升的观点”。

会议记录发布后，美元兑一篮子主要货币短暂下滑，之后反弹。美股则变动不大，30年期公债收益率升至2015年7月来最高。

美联储1月的货币政策会议是叶伦联储主席任期内的最后一次会议，该次会议后发布的月度就业和通胀数据显示物价压力上升。

会议记录指出，有投票权的委员及其他决策者自12月后都上调了经济前景预估。

“多数委员”认为短期前景略有增强，多位委员认为，上升风险增加，称特朗普政府的税改政策对经济的提振作用可能大于之前的预想。

美联储目前预计今年加息三次。尽管经济成长强劲，且失业率处于超低水平，但通胀数据持续疲弱令多数决策者不敢上调升息步幅预估。

“美联储会议记录基调基本平衡，但我们的解读是略更偏鹰派。有关通胀最终反弹至2%的讨论...显示出对前景更加乐观，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。

**美联储的疑虑正在消除**

美联储看重的通胀指标近六年来一直低于2%目标，但劳工部本月稍早公布，1月核心消费者通胀录得逾一年来最大升幅。

“几乎所有与会委员仍预计，随着经济成长继续保持在趋势水准之上，以及就业市场保持强劲，通胀将在中期升至2%目标。” 会议记录称。

前几次会议记录显示，表达这样信心的决策者人数少于1月会议。

通胀持续小幅上升，再加上特朗普政府1.5万亿美元减税措施对本已强劲的经济的进一步提振，可能促使美联储更积极地收紧政策。

投资人几乎肯定美联储将在3月20-21日下一次货币政策会议上再度加息。

自1月美联储会议以来，美股表现反复，不过美联储官员淡化了近期股市大跌的影响，因之前股市连创新高。

鲍威尔将在下周三在国会作证，这是投资人了解其作为美联储主席想法的第一个好机会。(完)