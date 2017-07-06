焦点：美联储决策者对通胀前景及其对升息步幅的影响分歧加重-会议记录

路透华盛顿7月5日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的6月13-14日政策会议记录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加重。

会议记录还显示，几位联储官员希望在8月底前就宣布，开始缩减美联储所持大量公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合，但其他决策者则希望等到今年晚些时候。美联储在6月会议上再度加息。

“多数与会委员认为，近期物价数据疲弱，主要反映了一些个别的因素。不过几位与会委员表达了对通胀进展可能已经放缓，以及近期通胀疲弱可能持续的担忧。”美联储在会议记录中表示。

委员会对近期升息后为何金融市场状况并未收紧提出了疑问，几位委员还表示股价偏高。

美联储会议记录发布后，美股标普500指数小幅收高，美国公债收益率下滑。美元兑一篮子主要货币变动不大。

上月美联储委员以8:1投票决定上调指标利率25个基点，为六个月内第三次升息，表明美联储对美国经济成长以及低失业率最终将带动通胀回升有信心。

美联储主席叶伦在会后的记者会上称，近期通胀下滑是暂时性的，美联储维持今年再加息一次以及明年加息三次的预估。

不过在那之后，部分决策者已经表露出对美联储难以将通胀带回到2%目标的担忧加重。

美国商务部上周五公布，5月美联储看重的基础通胀指标再度降至1.4%，逾五年来一直徘徊在目标之下。

会议记录显示，部分决策者还表示，通胀疲弱令其对联储当前的升息路径指引感到不那么乐观。

“这些与会委员表示，担忧实际情况可能证实，这一升息路径与通胀持续回升的进程不符，”会议记录显示。

“上述观点表明，今年加息第三次仍然理据充分，但不太可能在12月会议前升息，”Cornerstone Macro分析师Roberto Perli表示。

**接近开始缩表**

对何时开始缩减规模达到4.2万亿美元的公债和MBS组合，以及这对未来升息决定可能有何影响等问题，也引发了美联储内部的热议。

在6月会议上，美联储阐明了今年开始缩表的计划概要，但没有给出具体时间表。缩减资产负债表是美联储货币政策正常化进程的最后一章。

分析师多数预计，美联储将在9月会议上开始缩表，之后在12月今年最后一次会议上再度加息。

根据CME Group编撰的联邦基金利率期货数据，投资人也预计下一次加息将在12月。美联储下一次货币政策会议安排在7月25-26日。(完)