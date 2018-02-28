综述：美联储主席鲍威尔国会首秀 认可经济增强支持逐步加息

路透华盛顿2月27日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席鲍威尔周二在上任以来首次公开亮相时承诺，在防止经济过热的同时坚持渐进加息的计划。

鲍威尔在众议院金融服务委员会举行的听证会上作证词陈述时承认，经济近期已增强，这促使投资人将今年升息次数的押注增加至四次。

美联储在12月发布上一轮经济预估时预计今年将加息三次。

不过，鲍威尔讲话的整体基调保持了政策的连贯性，他对美国国会议员表示，美联储将在需要防范过度通胀，和让经济借助减税和全球经济强劲成长的“东风”之间寻求平衡。

他表示，美联储正处于发现，通胀企稳前失业率可能跌至多低水平的“过程中”。美国失业率目前处于17年低点4.1%。

鲍威尔表示，“(联邦公开市场委员会)将继续在避免经济过热和推动通胀持续升向2%目标之间寻求平衡。”

“美国经济前几年遭遇的“逆风”已转变为“东风”，”鲍威尔说，他指的是近期的财政政策调整和全球经济复苏。

不过，“通胀率仍低于2%的长期目标。在联邦公开市场委员会看来，进一步逐步升息将最有利于实现我们的两大目标。”

此份证词发出了鲍威尔出任联储主席以来的首个信号，即特朗普政府的大规模税改和支出计划不会促使联储在短期内加快升息步伐。‘循序渐进’是美联储自2015年底在鲍威尔的前任叶伦领导下开始升息以来的关键词。

美联储预计将在3月举行的下次政策会议上批准进行2018年首次升息，届时联储还将发布最新经济预估，鲍威尔也将举行上任后首个记者会。

“证词中没有累述成长故事，但基调非常乐观，”惠誉评等首席分析师Brian Coultan表示，“风险平衡正在向美联储希望看到的方向转变。”

鲍威尔讲话后，美国短期利率期货下滑，美国公债收益率上涨，美股下跌，美元指数走强。

**打安全牌**

总体而言，鲍威尔今日在众议院金融服务委员会的亮相，既没有火花也没有摩擦，同此前一些美联储主席出席的听证会形成鲜明的对比。在这些听证会上，议员们就联储购债以抗击2007-09年金融危机，以及因此造成资产负债表大幅膨胀等问题对他们进行咄咄逼人的“拷问”。

周二议员们的提问主要集中在对美联储金融监管立场的检讨。

鲍威尔表示，他感觉美联储目前使用的利率管理、稳步缩表，以及2%通胀目标等工具均运作良好。

目前的框架“正在起效，得到了市场的理解。”鲍威尔称。在回答美联储需要更快、或更大规模削地缩减所持债券规模的问题时，他表示，“我喜欢我们目前的计划。”

在面对部分民主党议员提出的，贫富不均给经济造成冲击、黑人白人失业率差距、以及限制移民给经济造成的影响等咄咄逼人的问题时，鲍威尔基本用美联储将致力于坚持就业最大化和物价稳定目标的老调化解。

鲍威尔利用此次证词陈述表达了可能受共和党欢迎的论调，包括承诺政策“透明”，以及认同部分共和党议员支持的货币政策规则等。

鲍威尔说，“我将致力于明确解释我们目前的政策举措和政策意图。”

不过，在他的讲稿和美联储上周提交给国会的货币政策报告中，他仍然坚持打安全牌，只字未提部分同僚竭力推动的，诸如检讨联储通胀管理框架等新举措。

报告承认，经济的部分领域存在“估值压力”，并提及近期股市波动性抬头。

尽管长期利率不断攀升和近期股市波动加剧导致金融状况收紧，鲍威尔表示，“我们认为这些发展并未给经济活动、劳动力市场和通胀前景带来沉重的压力。”

相反，“强劲的就业市场应会继续支撑家庭收入和消费者支出的增长，我们的贸易伙伴经济成长稳健应该会带动美国出口进一步增加，而企业信心高涨、销售增长强劲将可能继续提振企业投资，”他说。(完)