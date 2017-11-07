美国利率：美联储威廉姆斯提出新的利率确定方法

路透旧金山11月6日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一阐述了确定美国利率水平的一种方法，如果现在采用这种方法，就意味着在更长时间内维持较低利率以进一步刺激通胀。

威廉姆斯在文章发表前对记者表示，使用所谓的物价水平目标，无论是单独使用还是结合提高通胀率目标等方式使用，均有助于稳定通胀率，使失业率维持低位，无论利率接近零还是处于更高水平。

他在旧金山联储最新经济报告中撰文称，和一些众所周知的货币政策规则不同，“即使决策者对潜在产出或其他影响经济的结构性变化了解不全面，这种方法也是可行的。”

他的文章主要篇幅在说明分析师对潜在经济产值的预期错得离谱。目前使用的一些最具影响力的货币政策规则以潜在经济产出预期为依据。物价水平目标具有优势，因为它不依赖这种预期。

威廉姆斯称，他并不提倡立即调整政策，而是建议在未来几年中认真讨论确定利率的最佳方式，因为利率不大可能再升到以往扩张周期中的高位。

“如果我们什么也不做，”威廉姆斯对记者说，“那么当下次衰退来袭时...各央行将发现自己面临与过去十年同样的问题，”必须要采取在政治上具有争议的购债措施。

美国总统特朗普几天前刚刚宣布，提名美联储理事鲍威尔为下任美联储主席。威廉姆斯的论文显示，美联储政策可能出现重大变化。

如果美国参议院在未来几个月确认，当现任美联储主席叶伦的任期在2月初结束后，由鲍威尔接任。那么主持关于新的货币政策方法辩论的任务将落在鲍威尔身上。短期内，鲍威尔料不会对美联储政策做出什么变动。

威廉姆斯说，采用新框架可能需要两年或更多时间，他预计届时美联储已经完成本轮加息。

“远在下次衰退之前围绕什么是我们应该采用的最佳框架做出决定，将是最好的，”他说。(完) (编译 王灿/杜明霞；审校 白云/孙茉莉)