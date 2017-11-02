（更正）焦点：美联储维持利率不变 经济成长“稳健”使12月升息在望

(更正：因译文有误，第三段改为“美国总统特朗普可能在周四下午宣布提名”，非“美国总统特朗普可能在周四下午与美联储理事鲍威尔会面时宣布他的提名”。倒数第九段改为“今年多数时间都在拉大与目标水准2%之间的距离”，非“今年多数时间都低于该水平”)

资料图片：2013年7月，美国华盛顿，美联储总部。REUTERS/Jonathan Ernst

路透华盛顿11月1日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储12月再度升息在望。

决定公布前，投资者已基本排除了本周升息的可能性，将注意力主要放在明年2月叶伦任期结束后，谁将接任的问题上。

美国总统特朗普可能在周四下午宣布提名。外界认为美联储理事鲍威尔已基本锁定下任美联储主席一职。鲍威尔是美联储决策者中的中间派，他支持叶伦逐步升息的做法。

“尽管受到飓风影响，但就业市场继续增强，经济活动以稳健的步伐增长，”美联储在结束为期两日的会议后发布的声明中称。周三的政策决定获得了与会委员的一致支持。

和令人鼓舞的声明基调一致，美联储决策者承认，通胀仍然温和，但并未调降通胀预期。

声明发布后，美国公债收益率和短期利率期货变动不大。根据CME Group的FedWatch程序，联邦基金利率期货走势显示，美联储在12月加息的机率高达约98%。

美元兑一篮子主要货币缩减涨幅，美股标普500指数.SPX小幅收高。

“这证实了12月将采取行动。”Oxford Economics首席美国分析师Gregory Daco表示，“如果明天确认特朗普总统选定鲍威尔接任联储主席，这表明货币政策将保持今年迄今的当前路径，即逐步正常化。”

联储今年已升息两次，目前预计，年底前会再升息一次。联储从2015年底开始进入了收紧政策的周期。

**缩表按计划进行**

近几个月，全球和美国经济改善，劳动力市场供应进一步收紧，美联储决策者倍受鼓舞，不过，联储内部对目前通胀不振的原因和可能持续的时间仍存在分歧。

美联储看重的通胀指标目前为1.3%，今年多数时间都在拉大与目标水准2%之间的距离。

不过，叶伦和部分主要决策者曾表示，鉴于总体经济的强劲表现，美联储仍预计将会继续循序渐进地升息。

在今日的声明中，美联储重申通胀将在中期内回升至目标的预期，并强调失业率进一步下滑。

美国金融状况仍然宽松，支撑了再度升息不会导致当前如火如荼的经济成长放缓的观点。美国政府上周报告，第三季美国经济增长年率为3.0%。

9月非农就业岗位的减少基本上也被归为短暂现象，是由飓风哈维和伊尔玛令工人暂时失业所导致。该份就业报告还显示，薪资增速令人鼓舞，失业率降至16年半低点4.2%。

预计劳工部周五公布的10月非农就业报告将显示，就业增长反弹。

美联储周三还表示，从10月开始削减4.5万亿美元资产负债表的计划在进行当中。

新任美联储理事夸尔斯在本周的政策会议上进行了投票，这是特朗普总统在美联储内任命的首位官员，未来几个月，特朗普可能还将要填补美联储联邦公开市场委员会(FOMC)七位委员中的至少三个空缺。

美联储将在12月12-13日举行今年最后一次政策会议。(完)