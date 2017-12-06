美国政经：众议院共和党人对短期支出措施的实施时间长短进行讨论

路透华盛顿12月5日 - 美国众议院共和党议员周二对一项资助联邦政府的短期支出措施的实施时间进行了讨论，本案最快可能在周三进行投票表决。

“我觉得我们将能占据多数...在本周通过持续拨款决议(案)，”众议院议长莱恩(Paul Ryan)在与共和党众议员举行闭门会议后对记者表示。

“我们就时间、日期及其他事项，与我们的成员进行了良好的对话，”他表示。

众议院自由党团已对共和党的领袖们施加压力，要他们考虑截止期限为12月30日的支出措施，与参众两院共和党人目前为止一直在讨论的12月22日期限，有八天的差距。

莱恩称，待持续拨款决议案提交至众议院后，即可知晓其结束日期。

不过众议院法规委员会(House Rules Committee)主席Pete Sessions对记者称，其委员会将考虑该决议案的结束日期为12月22日。该委员会后将听证会时间重新安排在当地时间周三下午3:00(2000GMT)。

但其他几名共和党众议员称，委员会仍在讨论将拨款结束日期定在12月22日，还是等过了12月25日圣诞节到12月30日再结束。

“此事还在讨论中，”众议员Greg Walden称。

一位参议院共和党高层的助手在被问及参议院领袖们对截止日期的看法时采取回避态度。“如果众议院对他们的法案进行修改，肯定会让大家知道，”该助手称。(完) (编译 陈宗琦/王丽鑫；审校 杜明霞/郑茵)