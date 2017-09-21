焦点：美国共和党打算表决新医保法案 奥巴马与知名喜剧演员开骂

路透华盛顿9月20日 - 参议院共和党议员提出废弃奥巴马医保的最新计划，并宣称他们打算在下周就此进行表决，尽管一位加入美国医保法案论战的知名喜剧演员予以谴责，且前总统奥巴马周三警告称“有人真的要受苦了”。

总统特朗普曾对参议院至今未能通过法案解除奥巴马最大立法成就表达不满。他称“有47或48名共和党员”支持该项法案，在100个席位的参议院中需要50票才能通过，而共和党和民主党在参议院中各占52席和48席。

“我们认为通过的可能性很大，”特朗普在纽约与埃及总统一同现身时向记者表示；解除奥巴马医保是特朗普2016年选战的主要承诺。

肯塔基州参议员Rand Paul反对这项法案，至少有另外五名共和党议员尚未拿定主意，包括缅因州的Susan Collins、阿拉斯加州的Lisa Murkowski及Dan Sullivan、亚利桑那州的麦凯恩、以及堪萨斯州的Jerry Moran。

共和党参议员John Thune在福斯新闻网(Fox News)表示，“法案需要50票通过，我们的票数不够。”

共和党议员在7月力推此法案时遭遇挫败后，如今争取拉到足够选票以通过法案之际，国会共和党议员和白宫处于守势，因喜剧演员Jimmy Kimmel在他的深夜电视节目中猛批这项提案，还说新法案两位提案人之一的Bill Cassidy是个骗子。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周二还未承诺安排该法案表决，但他的发言人David Popp表示，麦康奈尔如今打算排入下周议程。

向医院和保险业者提供医疗顾问服务的Avalere Health预期，该法案将在2026年之前把提供给各州的联邦资金大幅缩减2,150亿美元，有34个州面临缩减。

目前尚不清楚这项法案是否能够吸引到50张票加以通过，若出现50-50的平手票数，副总统彭斯准备好投下关键一票。这项法案遭到民主党、医疗团体及各大医院的反对。

**奥巴马提出警告**

奥巴马在纽约的一场演说中为平价医疗法案、也就是俗称的奥巴马医保马案做出辩护；该法案将医疗保险扩及2,000万美国民众。

“因此当我见到有人多次试图解除这个得来不易的法案，提出的替代方案将造成年长或是本来就有状况的美国民众保险范围缩水或失去保障...这令人感到愤慨，”这位民主党籍的前总统表示。

“每几个月就得要动员一次，以避免我们的领导层造成我们民众感受到迫切的苦难，这令人感到沮丧。”

Cassidy为他的法案提出辩护，该法案将把医保资金分摊成为给予各州的大额补助款，让各州选择退出一些消费者保护，并免除一些保险业者保障特定利益的规定。这同时也会终止奥巴马医疗援助(Medicaid)法案的扩张。(完)