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January 15, 2018 / 12:02 AM / 更新于 5 hours ago

美国假日季支出增幅创12年高点 税改案提振人气带来支撑

1 分钟阅读

路透芝加哥1月12日 - 全美零售商联合会(NRF)周五称，美国假日季支出跃升5.5%，为2005年以来最大增幅，受助于就业更加强劲、消费者信心上升，以及市场预期最近出台的税改可望提高薪资和奖金。

11月和12月不包括餐馆、汽车经销商和加油站的销售增至6,919亿美元，上年同期为6,558亿美元。该联合会此前预测销售增长3.6-4%。部分商店的假日销售可能占到年度总销售额的40%。

虽然外界普遍预期销售强劲，但很多零售商亟欲在这个假日季证明自己，过去一年中股价大跌、管理层变动、一系列门店关闭以及多家业者破产让他们很受伤。

    道琼斯零售商指数.DJUSRT周五上涨1.66%至1,113.36点，亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)、塔吉特(Target)(TGT.N)和沃尔玛(Wal-Mart) (WMT.N)等领涨。

    NRF首席经济学家Jack Kleinhenz表示，消费者信心大涨归结于一系列因素，包括收入增加、股市上涨、失业率为17年低位以及减税的时机。

    “税改法案获得通过且企业开始公布提高奖金和薪资，消费者在假日季来临之际对花钱更为放心，”Kleinhenz在专访中表示。他并称NRF的预估并不计入减税的因素。

    在美国总统特朗普的税改计划12月获得通过后，沃尔玛、美国航空集团(AAL.O)、AT&T(T.N)和富国(WFC.N)等大型企业宣布提高员工的奖金或薪资。(完)

    编译 王丽鑫/张荻； 审校 徐文焰/戴素萍

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