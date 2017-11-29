焦点：全美1.74亿人感恩节起开买 假期季节购物热潮打响第一炮

路透芝加哥11月28日 - 全美零售商联合会(National Retail Federation)周二表示，在感恩节周末与网络星期一(Cyber Monday)期间购物的美国民众人数超过1.74亿人，数字高于该联合会预估的1.64亿人，表明假期季节开局表现亮丽。

2017年11月23日，美国芝加哥，店铺里醒目的促销标志。REUTERS/Kamil Krzaczynski

全美零售商联合会将强劲的数字归因于更好的科技与折扣、低失业率、消费者信心上升，以及全国各地的好天气。

“气候很好，实质与比喻皆然，适宜让消费者可以在线上和实体商店搞定他们的假期购物清单，”全美零售商联合会执行长Matthew Shay在媒体电话会议中表示。

对许多零售业者而言，假期季节的业绩可能占全年业绩的20-40%。

Shay表示，这个长周末为零售商今年以强劲表现收官奠定基础，但零售商需要控制好库存成本，以在假期季余下时间内提供大多数消费者所期待的幅度类似或更大的折扣。

NRF在11月25-26日对3,242名消费者的调查显示，在感恩节加上黑色星期五的五天时间内，购物者平均花费335.47美元，年纪较大的千禧一代花费最高，平均达到419.52美元。

这些数字与2016年感恩节周末平均为300美元的支出没有可比性，因为调查方法发生变化，而且一年前的调查没有涵盖网络星期一。

今年网络购物大增，根据零售分析师和咨询顾问，今年网络星期一销售额达到66亿美元，创历来单日网络销售最高水平。感恩节和黑色星期五的在线销售额亦创纪录，电商领军企业亚马逊(AMZN.O)表示，这个周末的销售额创纪录。

为提前应对实体店客流量下降问题，很多传统零售商大量投资建设网站，增加配送选项，并收紧商店库存，避免假日季后清仓影响获利。

全美零售商联合会称，零售商在科技方面的投资获得了回报，五天内只网购的顾客超过5,800万人，超过6,400万既网购也去实体店购物，约5,100万顾客只在实体店消费。

零售研究机构ShopperTrak周六称，感恩节和黑五商店客流量较上年同期下降1.6%。

“这些天开始的时候很忙碌，后来的客流量就不那么亮眼了，各门店或购物中心之间的情况也不甚相同，”NPD集团的首席零售分析师Marshal Cohen称，并称假日季刚刚开始。(完)