焦点：受税改冲击 明年美国独栋房屋销量增幅料仅为今年的一半

路透12月22日 - 行业专家指出，明年美国房屋销售可能受到冲击，因美国中产阶级的税收优惠因税改而减少，而且面临房价和利率上升问题。

资料图片：2016年2月，美国加州Cardiff，一栋房屋旁的出售广告。REUTERS/Mike Blake

根据全美住宅建筑商协会(NAHB)，2018年美国新建独栋房屋销量料增加5%，仅为2017年估计增幅的一半左右，且为2014年以来最低增幅。

图表：美国房屋销量增长 reut.rs/2BMvzck

美国国会周三批准的税改议案将房屋抵押贷款利息抵扣上限从100万美元下调至75万美元，可能会损害加州等高房价地区购房者的利益。

税改计划还将州和地方税抵扣上限定在1万美元，实际上增加了高税负州购房者的税负。

“在房产价值较高、税收也往往较高的大城市，中产阶级家庭将受到冲击，”总部位于宾州的咨询机构Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff称。

明年新规应当会促使人们购买较低价住房，近年来这种趋势已经在节俭的千禧一代中盛行，他们试图避免昂贵的生活方式。

实际上，Lennar Corp (LEN.N)和PulteGroup Inc (PHM.N)等大型房地产商暗示，它们将增加入门级房产的投资。

以销售房屋数量计算美国最大房屋建筑商--霍顿(D.R. Horton)(DHI.N)预计，旗下较廉价品牌Express Homes未来三年至少增长10-15%。

Express Homes面向首次购房者，最近一个季度在霍顿售出的房屋总量中占到37%。

Lennar和Pulte均未回复寻求置评的电子邮件。

摩根大通分析师Michael Rehaut表示，市场热点持续转向入门级房产，应会在很大程度上拉动明年的新屋销售增长。

NAHB首席经济学家Robert Dietz称，多户住宅或公寓的销售在明年料相对持稳。这类住宅主要用于出租。

**前景不妙**

美国抵押贷款银行协会(MBA)预期，明年新屋价格中值将上升4.5%，高于今年的预估增幅2.8%。

然而，一些分析师预计新屋需求仍将畅旺，因税改可望进一步拉抬就业及薪资。

今年民众对于购买新屋仍兴致勃勃，但因劳动力供应吃紧，加上木材价格跳涨约39%，建筑业者无法因这波购屋需求而大为受惠。

分析师预计，2018年将继续面临这些挑战。

在此同时，美联储继今年三度升息后，2018年料将再加息三次，这将使得借贷成本上升。

“税负调整、房价上涨及利率上调，均令住房市场前景看来不妙，”Naroff指出。(完)