美国国务卿称美国希望加强与印度的合作关系 对抗中国影响力

路透华盛顿10月18日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，特朗普政府希望“大幅深化”与印度政府的合作，将印度视为对抗中国在亚洲影响力的重要伙伴。蒂勒森将于下周出访印度。

蒂勒森周三称，美国已开始商讨可替代中国在亚洲地区基础设施融资的方案。美国总统特朗普将在不到一个月后首次访华。

蒂勒森还称，华府可能邀请澳洲等国加入美印日安全合作；中国方面一直对此表示反对，认为西方国家企图联手遏制中国。蒂勒森的这番言论可能引起北京当局不满。

“美国寻求与中国发展建设性关系，但我们不会坐视中国对规则秩序发起挑战、破坏邻国主权、并对美国和我们的朋友不利，”蒂勒森在战略与国际研究中心说道。

他敦促印度抓住可能成为国际安全领导者的机会，并称美国准备协助强化其防御能力。

国务院一名资深官员为蒂勒森在这个时间点发表此番讲话辩护，指出蒂勒森也表示希望与中国发展建设性关系。

“我们的国际秩序处于各种压力下，”该官员称。“数十年来美国支持中国的崛起，”他说。“我们也支持印度的崛起。但这两国崛起的情况有很大差别。”

蒂勒森并未说明他所谓的建立一个可替代中国基础建设融资的选择是什么意思，但称特朗普政府在8月的一次峰会上，已与一些新兴东亚民主经济体展开“秘密谈话”。

他表示中国的融资正给一些国家带来“庞大的”负债，却未能创造就业。

“我们认为，重要的是我们开始透过替代的融资措施发展一些应对的方法。”

“我们比不上中国提供的那种条件，但各国必须决定他们愿意付出什么代价来确保主权及未来对经济的掌控，而我们也与他们讨论到这些问题，”他说。(完)