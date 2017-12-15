（更正）焦点：投资人对美国页岩油生产大洒币 尽管回报令人存疑

（更正：因英文原文有误，第六段改为“IEA预计2010-2025年”，非“IEA预计到2025年”。）

2017年5月3日，美国德克萨斯州，二叠纪盆地的页岩油设施。REUTERS/Ernest Scheyder

路透休士顿12月14日 - 金融业者持续向页岩油行业注资，预料直到2020年代中期，美国产出将因此得以持续增长。

国际能源署(IEA)估计，直到2025年，全球石油产出增长当中将有多达八成是来自于美国，这有部分是受到资金取得难度偏低所推助。美国产出增加，正损及石油输出国组织(OPEC)缩减全球供应并提振价格的努力，迫使OPEC持续限产直至2018年底。

根据针对十多位金融业者、顾问及高管的访问，对冲基金及私募股权业者让生产商有一系列全新及传统的金融杠杆，可以在必要时加以支用以维持页岩油井持续运作。尽管部分投资人向钻油业者施压，要求以提升利润率为优先，将扩产摆在次顺位，但资金仍持续流向该行业。

休士顿Haynes Boone律师事务所能源业务小组的联席主席Buddy Clark表示，在精华油田拥有土地、但石油卡在页岩里的生产商，其压裂(fracking)项目要取得融资的困难度不大。

“手中握有页岩，就能取得资金，”他说。

美国页岩油产量目前大约在617万桶/日。IEA预计2010-2025年将增加800万桶/日。这将会使美国这一全球最大石油消费国转变为石油净出口国。目前美国已经是天然气净出口国。

根据金融数据提供商Preqin，今年截至第三季，私募股权公司已向能源相关交易投资202.6亿美元，较去年全年的规模都高出36%。据汤森路透数据，今年美国上市油企公司首次公开发行(IPO)筹资29.3亿美元，远高于2016年的15.2亿美元。

今年另一种为钻探活动融资的方式是产量对冲，即生产商用来为将来产量锁定价位的合约，也处于升势。对冲是价格下跌的保险，让生产商对获利更加确定，从而更放心开采。

研究机构PetroNerds LLC所追踪的40家中型生产商在第三季对冲了45%的产量，比例高于上年同期的36.5%。同样也是这些公司，今年的资产支出规模增加了近三分之二。

**产量与支出增加**

针对投资者要求提升获利的压力，生产商的回应是标榜新油井设计的效能、以及油企淘汰生产力较低页岩油田的努力，以此证明他们能够同时提升回报和产量。

原油价格自6月以来上涨39%，也有助于页岩油生产商在增加支出的同时提高回报。康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)近期表示，公司2018-2020年均资本支出预算为55亿美元，高于今年的约45亿美元，归因于产量和现金流增加；该公司已经出售加拿大油砂资产和获利能力较低的页岩油资产。

“这并不是短期内将没落的一个供应源，”康菲石油国际执行长Ryan Lance近期在访谈中说道。

投资增加趋势扭转了2014年油价崩跌之后的局面。当时的油价大跌导致数十家石油企业破产，并促使银行突然撤回对油气生产商的放款。私募股权公司、对冲基金等企业则取而代之，增加了对油气行业的投资，为钻探行业提供新的融资方式。

“私募股权公司与需要开展钻探业务的独立生产商达成利益联姻，”专门处理能源融资事务的律师事务所Gibson Dunn的Hillary Holmes表示。

休斯顿私募股权基金Bayou City Energy合伙人Mark Stoner称，银行及其他贷款机构的撤退，造成了“我们正在寻求填补的金融真空”。Bayou City Energy自去年以来，为大约80口新的页岩井筹集资金。

出现的一个创新是钻油合资公司(DrillCos)。钻油合资公司允许投资人为新井筹资，并在几年内控制他们的现金流直到实现双位数回报。自2015年以来，此类合作已经向生产商贡献了至少20亿美元。

DrillCos可产生约15%回报的潜力大受投资者欢迎，这些投资者正寻求以较少支出来取得其他短期投资的替代方式。

“人们渴望获得收益，”投资能源公司的对冲基金BlackGold Capital Management合伙人Sharam Honari称。“他们正在尽力寻找这样的收益。”

取代银行融资的其它针对页岩公司的融资工具包括所谓SPAC和基建合作。SPAC指的是特殊目的收购公司，寻猎要收购的石油公司。基建合作允许生产商用管道和存储业务来换取现金。

上述这些融资工具的成功已经为他们的扩张助一臂之力。首家非美国SPAC最近在墨西哥筹资6.5亿美元，以进行能源交易。

**OPEC持怀疑态度**

OPEC官员上月淡化了页岩油厂商的影响力，与此同时其同意延长减产以因应美国强劲的石油产出。产量迅速增长的预期也受到了来自页岩油企业的挑战，比如Continental Resources(CLR.N)和油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)。

斯伦贝谢执行副总裁Patrick Schorn本月稍早对投资者表示：“致密(页岩)油影响全球供应进而影响油价的能力将逐渐削弱。”他指的是研究显示，随着时间推移，页岩油井产量迅速下降，而且运作时间越来越长的水平页岩井面临危险。

私募股权基金CSL Capital Management LLC创建人Charlie Leykum表示，页岩油业的抗压力之前经受过考验，且企业已经通过采用新科技和融资工具来适应较低的油价。该私募基金开设并投资了几家油服企业。

“上游产业最近在寻求融资方式方面实际已经比较创新，”他说。

私募股权在美国能源领域投资图表： tmsnrt.rs/2BgpWCk(完)